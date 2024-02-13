Интернет-мошенника задержали в Павлодаре
109
Мужчина подавал объявления о продаже мебели в интернете и обманывал жителей области, сообщает Kazpravda.kz
Оперативники задержали жителя Павлодара, который подозревается в мошенничестве.
– Следствие установило, что 32-летний подозреваемый нашел работу курьера в приложении Telegram. В его обязанности входила передача данных счетов различных банков, куда будут поступать деньги. За каждое поступление обещали 30% и на различные расходы 10%. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.
В полиции добавили, что подозреваемый арестован. Ведется досудебное расследование.