Интернет-мошенника задержали в Павлодаре

Общество, Другое
109
Дана Аменова
Корреспондент

Мужчина подавал объявления о продаже мебели в интернете и обманывал жителей области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Оперативники задержали жителя Павлодара, который подозревается в мошенничестве.

 – Следствие установило, что 32-летний подозреваемый нашел работу курьера в приложении Telegram. В его обязанности входила передача данных счетов различных банков, куда будут поступать деньги. За каждое поступление обещали 30% и на различные расходы 10%. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В полиции добавили, что подозреваемый арестован. Ведется досудебное расследование.



 

#задержание #полиция #интернет-мошенник

Популярное

Все
Заставлять или убеждать?
Миллион за выносливость
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
История в комиксах
Опасная пятиэтажка
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
С горящими лесами
Когда интересы совпадают
Какие регионы Казахстана чаще всего посещают иностранные туристы
Автобан почти готов?
Эх, дороги...
Соучаствующее управление
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Мост в прошлое
Вор орудовал в мечетях Алматы
Экзамен для командиров
Оживает древняя культура
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Сельский Айболит
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Наш герой – Алдар Косе
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Цифровая карта семьи станет основой для назначения АСП
Лжепрокурор вымогал деньги у павлодарки
Шымкентцы по очереди сдавали экзамены в одной и той же футб…
Факты хищения 13 млрд тенге в сфере образования обнародовал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]