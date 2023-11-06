Интернет вновь отключен в секторе Газа

Услуги связи и интернет вновь перестали работать в секторе Газа, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel.

"С сожалением сообщаем о полном отключении всех услуг связи и интернета в секторе Газа из-за того, что основные маршруты, которые были ранее восстановлены, снова отрезаны израильской стороной", - говорится в заявлении Paltel.