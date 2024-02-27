Инвестдоход вкладчиков ЕНПФ превысил 109 млрд тенге в январе

Об этом рассказали в пресс-службе ЕНПФ, передает Kazpravda.kz

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Согласно информации, чистый инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ за январь превысил 109,6 млрд тенге. Чистый инвестдоход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ за первый месяц текущего года, составил более 109,6 млрд тенге. Этот показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года на 45,7 млрд тенге или на 72%.

По состоянию на 1 февраля, доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 10,3% при инфляции в размере 9,5%.

Инвестиционный доход со дня основания накопительной пенсионной системы в 1998 году до 1 февраля 2024 года составил порядка 9,5 трлн тенге. Накопленная инвестиционная доходность за весь указанный период с нарастающим итогом составила 822,03% при инфляции за весь период 761,15 %. Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде превышает инфляцию.

В фонде напомнили, что в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. Даже при снижении доходности в отдельном периоде, повлиявшем на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, компенсация разницы гарантирована государством.

Вчера была названа максимальная пенсия из ЕНПФ.