Названа максимальная пенсия из ЕНПФ

Пенсионные новости
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Максимальная  сумма ежемесячной выплаты в январе составила 945 752 тенге, что более чем на 200 тыс. тенге выше показателя прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Фото: Kazpravda.kz

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 34 162 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге.

Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была в размере 32 040 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге.

Сообщается, что по состоянию на 1 февраля 2024 года пенсионные накопления казахстанцев составили более 18,1 трлн тенге.

За первый месяц 2024 года их прирост составил около 240,5 млрд тенге (1,3%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос на 3,3 трлн тенге (на 21,9%).

– Основная сумма пенсионных накоплений образована за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила более 17,5 трлн тенге. Рост за год - 21,7%. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила порядка 578,2 млрд тенге (рост за год – 26,9%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам составила более 5,5 млрд тенге (рост за год – 50,1%), – приводят данные в фонде. 

В ЕНПФ напомнили, что с 1 января 2024 года  действующая накопительная система дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательными пенсионными взносами работодателя (далее – ОПВР). Величина ОПВР рассчитывается от ежемесячного дохода каждого работника. С 1 января 2024 года в размере 1,5% с ежегодным увеличением до 5% в 2028 году.

– Выплаты за счет ОПВР начнут получать работники, которые выйдут на пенсию в 2038 году. Данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размер пенсий которых будет напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. За первый месяц 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 1,1 млрд тенге, – говорится в сообщении.

Сумма пенсионных взносов за первый месяц 2024 года достигла 187,7 млрд тенге, это на 20% или на 31,7 млрд тенге выше показателя прошлого года. В общем объёме пенсионных взносов 93,7% составляют поступления в ЕНПФ за счет ОПВ (более 175,9 млрд тенге, рост за год – 20%).

За счет ОППВ поступило более 10,3 млрд тенге (рост за год – 15%). Объем ДПВ составил 291 млн тенге (рост за год – 75%), ОПВР – более 1,1 млрд тенге.

– За первый месяц 2024 года ЕНПФ выплатил более 63,4 млрд тенге, из них выплаты по возрасту составили 15,5 млрд тенге, единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий и лечения – более 28,6 млрд тенге, переводы в страховые организации – 10,8 млрд тенге, выплаты по наследству – 4,4 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана - 2,8 млрд тенге, выплаты на погребение – 966,9 млн тенге и выплаты по инвалидности – 280,4 млн тенге, – рассказали в фонде.

Напомним, правила использования единовременных пенсионных выплат изменят в РК.

#статистика #выплаты #пенсия #ЕНПФ #возраст #январь 2024

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