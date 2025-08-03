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По словам главы ведомства, по поручению Правительства контроль подготовки к зиме проводится не в кабинетах по отчетам, а с выездом на место, чтобы лично убедиться в реальной готовности каждого объекта.

В ходе визита на ГРЭС Топар министр ознакомился с завершающим этапом работ по замене турбоагрегата. Ввод нового оборудования, который повысит надёжность теплоснабжения в регионе, запланирован на август текущего года. Кроме того, на станции продолжается строительство нового золоотвала и возводятся жилые дома для сотрудников в поселке Топар.

«Мы знаем о проблемах, которые копились годами, но сегодня важно видеть реальные, конкретные результаты, которые напрямую повлияют на качество жизни людей. На ГРЭС «Топар» вводится в строй новая, более мощная турбина. На ТЭЦ-2 «Кармета» завершается пуско-наладка долгожданного седьмого котла, а Шахтинская ТЭЦ демонстрирует стабильную работу. Это и есть фактическое исполнение поручений», — отметил Ерлан Аккенженов.

Было подчеркнуто, что работа подкреплена значительным финансированием. Общий объём ремонтной и инвестиционной программы только по ГРЭС Топар на 2025–2026 годы составляет 34,6 млрд тенге. Помимо этого, на модернизацию тепловых сетей региона в текущем году выделено свыше 10 млрд тенге. В числе ключевых инвестиционных проектов также было названо строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 75 МВт в городе Жезказган, что позволит сократить дефицит электрической мощности в данном регионе.

Особое внимание министр уделил общению с коллективами предприятий.

Министерство энергетики продолжает выездной мониторинг готовности энергетических объектов страны к зимнему периоду. Все ключевые ремонтные кампании идут по графику и находятся на особом контроле Правительства.