Инвестиции в образование - лучшее проявление социальной ответственности

В обществе есть разные мнения о социальной ответственности бизнеса. Некоторые связывают это с благотворительностью, меценатством, спонсорством. А некоторые видят в этом стратегию компаний, направленную на создание социальных изменений для большой группы людей. В последнее время появилась и такая точка зрения, что «бизнес не обязан брать на себя социальную ответственность». Тем не менее, мы можем видеть, что в нашей стране, как и во многих развитых странах мира, также многие вопросы в социальной сфере находят решение благодаря социальной ответственности бизнеса.

Фото: kazpravda.kz

Начнем с тех, которые считают, что бизнес не должен брать на себя ответственность за решение социальных вопросов. Удивляет, что такие мнения стали высказываться в нашем обществе. Потому что социальная ответственность бизнеса – это опыт, который существует в мире. И положительный опыт, уже доказавший свою эффективность. Так почему же наша страна должна от такой практики отвернуться?! Интересно, что подобные мнения часто высказывались во время пандемии, которая не позволила бизнесу «свободно дышать». Поэтому можно сказать, что такие мнения сложились в кризисный, сложный период для бизнеса.

На самом деле, как мы говорили выше, через социальную ответственность бизнеса решается очень много проблем в социальной сфере страны. Мы знаем крупные компании, которые вносят свой вклад в процветание целых сел или даже районов. Для многих очевидно, что поддержка бизнеса восполняет пробелы в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта. Например, мы часто слышим, что крупные компании строят детские игровые площадки, спортивные сооружения и культурные комплексы в городах или берут их под свое крыло. Таким образом, крупные компании, работающие в стране, дают импульс развитию социальной сферы.

Например, ТШО как социально-ответственная компания с самого своего основания вносит вклад в социально-инфраструктурное развитие региона в котором живут и работают его сотрудники. В компании реализуют 2 добровольные инициативы: добровольная социально-инфраструктурная программа «Игілік» и Программа социальных инвестиций. «Игілік» направлена на строительство социально-значимых объектов, такие как школы, детские сады, больницы, парки и др. В 2023 году бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы «Игілік» составит 25 миллионов долларов США, основная часть которого будет направлена на строительство детских садов, больниц, школ и других социальных объектов в Атырауской области.

В связи с этим мы считаем, что стоит уделить особое внимание проектам в сфере образования, которые реализуются посредством социальной ответственности бизнеса. Ведь инвестиции в образование – это инвестиции в будущее. В конечном итоге затраченные на эту сферу средства и усилия вернутся многократно и оправдают себя. Действительно, до сих пор в рамках социальной ответственности бизнеса реализовано множество проектов в сфере образования, такие как строительство новых объектов и ремонтные работы в уже существующих. Похоже, пришло время это направление немного изменить. Помимо материальных ценностей в сфере образования, необходимо не оставлять без внимания и духовные ценности. Что мы хотим этим сказать? Одно дело построить красивое здание, а другое дело – обогатить знаниями обучающихся в этом здании детей. Очевидно, что оба эти направления – создание материальных и духовных ценностей - эффективны. Но в период перемен, которые происходят сейчас, второе направление будет иметь больший эффект для наших будущих поколений.

Приведем пример. Ни для кого не секрет, что современные школьники мало интересуются газетами, журналами и книгами. При этом нельзя на это махнуть рукой, говоря, что времена такие. Важно найти способ познакомить учащихся с газетами, журналами, книгами и бороться за их внимание. Правда, новых книг, хороших журналов и газет, которые издаются на казахском языке, не хватает на все школы. Потому что это правила игры рыночной экономики. Ни одна редакция, ни одно издательство не распространяет свою продукцию в школах бесплатно. Однако, похоже, этот вопрос можно решить с помощью социально ответственного бизнеса. И таких воодушевляющих примеров сейчас достаточно. В этой связи мы считаем, что опыт нефтяной компании «Тенгизшевройл» заслуживает широкого распространения в стране.

Компания, которая уделяет большое внимание социальным проектам, в последнее время оказывает поддержку и такому начинанию, как пополнение школьных библиотек литературой на государственном языке. Например, в рамках проекта ТШО все школьные библиотеки Атырауской области были подписаны на журнал National Geographic Qazaqstan. Этот ресурс полезен не только школьникам, но и учителям, которые могут использовать его в качестве дополнительных материалов к учебнику. Потому что в настоящее время данный журнал, в котором представлены сведения о разных направлениях науки – это практически единственное печатное издание, предлагающее качественный научно-образовательный контент мирового уровня на казахскомя языке. Понятно, что казахстанские читатели, как и люди всего мира, ценят знания, которые распространяет этот журнал, имеющий 135-летнюю историю.

Кроме того, в этом году в Жылыойском районе начала свою работу Программа развития Жылыойского района. В рамках которой в 8 школе была открыта STEAM лаборатория, в которой могут заниматься все школьники района.

Не секрет, что есть некоторые недостатки в доступности образовательного контента на казахском языке, особенно научного. Понятно, что из-за этой необходимости возник государственный проект «Читающая школа», инициированный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Именно поэтому журнал National Geographic Qazaqstan проводит полезные семинары и тренинги для преподавателей и студентов. Мы считаем, что тематические лекции, направленные на пробуждение интереса детей к науке, очень важны.

Эту инициативу по примеру ТШО могут поддержать и другие крупные компании. Потому что, с одной стороны, такие шаги способствуют реализации приоритетной для государства задачи, с другой стороны, они также способствуют улучшению функциональной грамотности детей – умению использовать теорию, полученную в школьных стенах на практике.

По нашему мнению, подобную ​​эффективную практику следует широко применять в стране. Понятно, что редакции и издательства положительно отнесутся к такой инициативе и заинтересованы в этом. Однако было бы гораздо лучше, если в этом деле будет заинтересовано государство. Потому что обогащать молодое поколение знаниями и нравственными ценностями, стараться не потерять его в это неспокойное время, направлять на правильный путь – дело государственной важности.