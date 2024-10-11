Инвестиционное соглашение

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Адия Кенжегулова

В ходе очередного пленарного заседания сенаторы одобрили закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Под председательством спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева депутаты одобрили ратификацию Соглашения между правительствами Казахстана и Катара. Цена вопроса – 20 млрд долларов. Именно на эту сумму для реализации совместных проектов будут привлечены катарские инвестиции. Соглашение предусматривает реализацию инвестсотрудничества на территории нашей страны в сферах телекоммуникации, энергетики, транспорта, неф­техимии, сельского хозяйства и финансов. Также в нем содержатся нормы о защите инвесторов от принудительной безвозмездной конфискации имущества, обеспечении стабильности налогового режима и предоставлении ряда налоговых и таможенных льгот.

Соглашение позволит реализовать ряд важных проектов, в числе которых – создание нового оператора связи, а также строительство газоперерабатывающего завода на «Кашагане», второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, электростанции в Кызылординской области и гид­роэлектростанции на Иртыше.

– Рассмотренное сегодня соглашение разработано в целях реализации совместных инвестиционных проектов с Государством Катар на территории страны в сферах телекоммуникации, энергетики, транспорта, нефтехимии, сельского хозяйства и финансов. Надеемся, одобренный закон будет способствовать развитию национальной экономики и укреплению сотрудничества между двумя государствами, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон.

Он также призвал госорганы активнее работать над реализацией новых проектов в экономике, подчеркнув, что единственный способ активизировать диверсификацию экономики и обеспечить высокий уровень экономического роста – привлечение инвестиций.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по диверсификации экономики и обеспечению высокого уровня экономического роста. В этой связи в стране ведется системная работа, поскольку привлечение инвестиций является важным условием реализации этой задачи. В целом, серьезная конкуренция за инвестиции сегодня идет не только в Казахстане, но и во всем мире. Поэтому для инвесторов в стране важно обеспечить благоприятный инвестиционный климат, – сказал Маулен Ашимбаев.

Акцентируя внимание на важности привлечения инвестиций из Государства Катар в рамках рассмотренного сегодня сенаторами закона, спикер палаты отметил, что в ближайшее время в национальную экономику должны быть вложены значительные средства, что придаст новый импульс развитию страны.

Сенаторы в ходе заседания озвучили также свои депутатские запросы.

Так, Дархан Кыдырали выразил обеспокоенность ростом уровня преступности среди молодежи. Наряду с ужесточением уголовного наказания сенатор призвал Правительство восстановить управление молодежной политики во всех регионах, активизировать работу молодежных ресурсных центров и создать специальное государственное агентство для координации работы центральных и региональных исполнительных органов, занимающихся вопросами семьи и молодежи.

Сенатор Евгений Больгерт требует обеспечить финансирование и субсидирование кредитов отрасли машиностроения согласно Комплексному плану и с учетом средств этого года. Он напомнил, что год назад Правительство утвердило Комплексный план развития машиностроения на 2024–2028 годы, в рамках которого было предусмотрено выделение 600 млрд тенге через Фонд развития промышленности. Этот же план включает выделение 50 млрд тенге субсидий от фонда «Даму» на кредиты для МСБ. Однако на 2024 и 2025 годы средства на эти цели из республиканского бюджета не выделены.

– При этом ставки Фонда развития промышленности выросли с 7 до 9%. С этим финансированием МСБ связывал большие на­дежды. Однако ожидания бизнеса не оправдались, и это вызывает тревогу за перспективы отрасли, – констатировал депутат.

Евгений Больгерт требует решить вопрос доступного кредитования Фонда развития промышленности прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%, как поручал Глава государства еще в мае 2020 года.

В ходе заседания депутат Сената Марат Кожаев принес присягу и был избран в состав Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Отметим, что Марат Кожаев был назначен депутатом палаты Указом Главы государства.

#Сенат #заседание #Катар #инвестпроекты

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