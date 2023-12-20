Инвестиционный проект стоимостью 15,6 млрд тенге реализовала ЕRG

Экономика
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Гурий Шедин

После капитального ремонта на Казахстанском электролизном заводе вступила в строй печь обжига анодов. Капремонт стал одним из основных мероприятий инвестиционной программы по модернизации и техническому перевооружению производства

Фото: ERG

Обожженные аноды играют важнейшую роль в технологии получения алюминия. А самым масштабным оборудованием анодного производства на КЭЗ является печь обжига анодов, состоящая из 50 камер и достигающая более 200 метров в длину и свыше 30 – в ширину.

Проект ремонта печи разработала немецкая компания Riedhammer, она же при строительстве анодного передела провела монтаж оборудования. Сами же работы под надзором зарубежных специалистов выполнялись казахстанской компанией «Строймонтаж».

Подготовка к капитальному ремонту – очень ответственный и длительный процесс. Чтобы работы велись четко по графику, к моменту остановки печи на склады поступило все необходимое оборудование, детали и материалы. Сама же печь обжига была полностью остановлена в августе нынешнего года, а ремонт произведен в кратчайшие сроки и завершен на две недели раньше запланированного срока.

Модернизация печи выполнена с учетом последних достижений мировой промышленности по выпуску анодов. Демонтировано и заново смонтировано 14 тысяч тонн огнеупорной футеровки с применением современных и высококачественных материалов, произведенных в Нидерландах, Индии, Германии.

Также проведена замена четырех коллекторов отходящих газов. Агрегаты последнего поколения более на­дежны и способны значительно улучшить работу печи. Планируется, что ремонт позволит производить обжиг до 138,4 тыс. тонн анодов в год. А после завершения второго этапа модернизации – замены горело-топочного оборудования – планируется увеличить этот показатель до 153 тыс. тонн.

– Инвестпроект направлен не просто на увеличение производительности предприятия, но и на решение целого комплекса задач, таких как повышение энергоэффективности производства, сокращения уровня экологической нагрузки на окружающую среду. Одновременно с ремонтом печи проведен капитальный ремонт газоочистных сооружений, которые смогут и далее продолжать работать с эффективностью 99,5 процента последующие десять лет, – отметил генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

В планах у Казахстанского электролизного завода – осуществить проект по увеличению мощности производства за счет ввода 16 новых электролизеров. Его реализация позволит нарастить производственные мощности на 14 тыс. тонн первичного алюминия в год.

Капитальный ремонт печи обжига позволит обеспечить будущие мощности своими собственными анодами.

#казахстан #производство #ремонт #завод #ERG #анод

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