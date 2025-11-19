В стране внедряется новый подход, основанный на принципе «заказ на инвестиции»
Для стимулирования роста экономики будут приняты системные меры по запуску нового инвестиционного цикла. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz
По его словам, в стране внедряется новый подход, основанный на принципе «заказ на инвестиции». Ключевым инструментом станет Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая упростит процессы и обеспечит прозрачность на всех этапах реализации проектов.
«В приоритетных отраслях для инвестиционных проектов стоимостью свыше 29,5 млрд тенге будут заключаться соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства в течение 25 лет», — подчеркнул Серик Жумангарин.