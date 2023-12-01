Инвестору с проектами на 2 млрд тенге придумали адмбарьер в КТЖ

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Должностные лица КТЖ препятствовали предпринимателю в реализации проектов на 2 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры

Фото: Kazpravda.kz

Павлодарская транспортная прокуратура защитила права отечественного инвестора, который 7 месяцев не мог получить законный ответ.

Предприниматель в городе Экибастузе реализует 2 инвестиционных проекта более чем на 2 млрд тенге по строительству крупнейших в регионе логистического и строительного центров. Ему потребовалось устройство подъездного пути.

«Однако отдельные должностные лица АО «НК «КТЖ» и его филиалов не согласовывали разрешение инвестору на строительство, а в октябре 2023 года и вовсе выдали технические условия с требованием от малого бизнеса построить за счет собственных денег дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика.

При этом ранее КТЖ при схожей ситуации разъяснил 3 предпринимателям этой же области отсутствие необходимости технического условия на примыкание подъездного пути. Во всех случаях ответы подписаны одним и тем же руководителем.

Только после вмешательства транспортного прокурора нацкомпания устранила надуманный административный барьер, требования к бизнесмену отозваны», – рассказали в ГТП.

По акту прокуратуры руководство правления АО «НК «КТЖ» рассматривает степень вины и вид ответственности должностных лиц, допустивших двойные стандарты при получении техусловий.

#нарушения #КТЖ #прокуратура #инвестор #ГТП

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