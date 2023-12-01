Инвестору с проектами на 2 млрд тенге придумали адмбарьер в КТЖ

Павлодарская транспортная прокуратура защитила права отечественного инвестора, который 7 месяцев не мог получить законный ответ.

Предприниматель в городе Экибастузе реализует 2 инвестиционных проекта более чем на 2 млрд тенге по строительству крупнейших в регионе логистического и строительного центров. Ему потребовалось устройство подъездного пути.

«Однако отдельные должностные лица АО «НК «КТЖ» и его филиалов не согласовывали разрешение инвестору на строительство, а в октябре 2023 года и вовсе выдали технические условия с требованием от малого бизнеса построить за счет собственных денег дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика.

При этом ранее КТЖ при схожей ситуации разъяснил 3 предпринимателям этой же области отсутствие необходимости технического условия на примыкание подъездного пути. Во всех случаях ответы подписаны одним и тем же руководителем.

Только после вмешательства транспортного прокурора нацкомпания устранила надуманный административный барьер, требования к бизнесмену отозваны», – рассказали в ГТП.