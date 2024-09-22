Ипотека демонстрирует рост в Казахстане

Экономика
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Объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год и более чем в 3,5 раза за пять лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: Ranking.kz

Ипотечное кредитование стало неотъемлемой частью финансовой системы Казахстана, играя ключевую роль в обеспечении доступности жилья для населения и стимулировании роста строительного сектора. В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты, что связано как с повышением уровня жизни граждан, так и с проводимыми мерами по обеспечению доступности приобретения жилья.

По состоянию на конец июля 2024 года кредиты на строительство и приобретение жилья, выданные населению, достигли 5,9 трлн тг — на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом за пять лет объём рынка ипотечного кредитования вырос более чем в 3,5 раза.

В долгосрочной динамике мы видим, что, по имеющимся данным, с 2010 по 2017 год объём ипотечных займов практически не менялся и находился приблизительно на одном уровне, а с 2018 года наблюдается ощутимый рост.

Именно с этого момента было отмечено увеличение кредитования со стороны Отбасы банка, тогда ещё ЖССБ, реализующего систему жилищно-строительных сбережений в Казахстане. Именно этот фининститут повлиял на развитие рынка ипотеки. На сегодняшний день ссудный портфель Отбасы банка составляет 3,2 трлн тг, или 55% от рынка ипотеки, — на 5,1% больше, чем годом ранее. При этом за пять лет ссудный портфель банка вырос более чем в 3,5 раза, а за десятилетие — более чем в 15 раз.

Периодически Отбасы банк реализует разные ипотечные программы, направленные на расширение возможностей приобретения жилья для граждан. Сейчас запущен дополнительный набор на участие в жилищных программах «Наурыз» и «Отау», который продлится до 25 сентября включительно. Подать заявку на участие можно на портале «Баспана маркет» (otbasybank.kz). Сделать это смогут казахстанцы, которые ранее не вошли в предыдущие списки участников кредитования по программам «Отау» и «Наурыз», а также те, кто только принял решение участвовать в жилищных программах банка.

Кроме того, теперь больше казахстанцев могут подать заявки на участие, потому что в Отбасы банке решили унифицировать условия программ «Отау» и «Наурыз».

На сегодня более 1 900 казахстанских семей уже отметили новоселье по программе «Наурыз», ещё 1734 человека получили займы по программе «Отау». Порядка 5 000 человек получили одобрение по займам и находятся в поисках подходящего для покупки жилья. Всем им на выбор на портале «Баспана маркет» (otbasybank.kz) представлено 560 жилых комплексов, где можно уже сейчас забронировать любую из 9 183 квартир.

По состоянию на 11 сентября 2024 года топ-5 застройщиков, разместивших наибольшее количество квартир на портале «Баспана маркет», выглядит так: Sat NS (971 квартира), «Шар-Курылыс» (585 квартир), GBG (466 квартир), MTS Company LTD (431 квартира), «Актау Строй Контракт» (406 квартир). Самыми активными по продажам стали Sat NS, Ayt Housing Coplex и MG City.

#жилье #ипотека #кредиты

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