Ипотека замедляется: Объемы займов упали на 17,3% за год

Недвижимость
60

Такие данные приводит Первое кредитное бюро в своем телеграм-канале, передает Kazpravda.kz  

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Объемы выдач год к году упали на 17,3%, до 1,8 трлн тг, число выдач – на 19,2% до 116,6 тыс. единиц. 

Сообщается, что примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тг, средняя – около 15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тг. 

Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%. 

Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тг, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ относительно низкая, 3,4%, или 201 млрд тг. 

#ипотека #займы #данные за 2023 год

Популярное

Все
Настоящий учитель – всегда лидер
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Сейсмограф из запчастей
Квартира для сироток
Изменится «геополитический баланс»
Здесь будет город-сад… но чуть позднее
Богатые богатеют
Индустрия воровства
Люди важнее техники
На участке голанского преткновения
На орехи за огрехи
Попали в черный список
Единством сильны
Виноваты родители
Срединный коридор открывается
Есть пастбища, традиции и желание, но успеха нет
Как смена часового пояса отразится на жизни казахстанцев, рассказал мажилисмен
Сирены и... спокойствие
На переработке не экономят
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Спрос на аренду частных домов вырос в Алматы после землетря…
В Астане опубликовали списки получателей арендного жилья бе…
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали возду…
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]