Ипотека замедляется: Объемы займов упали на 17,3% за год

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Объемы выдач год к году упали на 17,3%, до 1,8 трлн тг, число выдач – на 19,2% до 116,6 тыс. единиц.

Сообщается, что примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тг, средняя – около 15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тг.

Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%.

Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тг, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ относительно низкая, 3,4%, или 201 млрд тг.