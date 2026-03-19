Иран атаковал крупнейший в мире СПГ-завод в Катаре

120
Айман Аманжолова
корреспондент

Иран нанес ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Атаковано крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщила в соцсети X государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy, предприятию «нанесен значительный ущерб», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

На территории комплекса Рас-Лаффан начались несколько пожаров. Помимо СПГ-завода там находятся еще несколько перерабатывающих предприятий и порт, который предназначен для экспорта сжиженного природного газа.

Минобороны Катара заявило, что Иран запустил в сторону Катара пять баллистических ракет, из которых четыре были сбиты. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

QatarEnergy уточнила, что пострадавших среди сотрудников комплекса Рас-Лаффан нет. Все они были эвакуированы за несколько часов до ракетного удара.

2 марта Иран впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке нанес удар по территории Рас-Лаффан. QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов. Власти Катара сообщали, что для возвращения к обычному графику поставок сжиженного природного газа потребуются «недели или месяцы».

Ранее стало известно, что Израиль ударил по газовой промышленности Ирана. 

 

#Иран #Катар #ракета #атака #СПГ

