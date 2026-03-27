Иран открыл Ормузский пролив для пяти стран

В мире
146

Несмотря на появление коммерческого коридора, трафик в регионе остаётся минимальным

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Иран открыл проход через Ормузский пролив для пяти стран. Среди них – Россия, Индия, Пакистан, Ирак и Китай. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи изданию «Tasnim», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

При этом, по его словам, движение по-прежнему запрещено для судов других государств, в первую очередь для США и Израиля.

Напомним, ранее «Bloomberg» сообщал, что Исламская Республика установила платный проход через пролив для одобренных перевозчиков.

Несмотря на появление коммерческого коридора, трафик в регионе остаётся минимальным: по данным издания «Lloyd’s List», с 15 по 17 марта через пролив прошло всего 15 кораблей, причём 90 % из них – иранские торговые суда.

Ранее Трамп заявил, что НАТО ждет «плохое будущее» при отказе помогать США с Ормузским проливом.

 

#Иран #разрешение #Ормузский пролив

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]