Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива. Об этом заявил в интервью британской газете Financial Times американский лидер Дональд Трамп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Если не поступит ответа [на призыв присоединиться к усилиям в Ормузском проливе] или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО", - заявил глава Белого дома. "У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им (союзникам по НАТО - прим. ТАСС) с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами", - сказал Трамп.

Он добавил, что заинтересован в любом виде помощи, в том числе в отправке минных тральщиков в регион. Американский лидер также дал понять, что спецназовцы из европейских стран могли бы быть использованы для ликвидации иранских военнослужащих, которые запускают беспилотники или устанавливают мины в Персидском заливе.

"Мы наносим очень сильные удары по ним. Им ничего не остается, кроме как устраивать небольшие проблемы в проливе, но эти люди (европейцы - прим. ТАСС) извлекают выгоду [от судоходства в Ормузском проливе], и они должны помогать нам поддерживать порядок. Мы им поможем. Но они также должны быть там", - указал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что НАТО не должна быть "улицей с односторонним движением". Он также утверждал, что страны - члены альянса в случае отправки военных кораблей в Ормузский пролив столкнутся с минимальным риском, поскольку военные возможности Ирана якобы "фактически уничтожены".

Ранее Иран выдвинул условия для свободного прохода через Ормузский пролив.