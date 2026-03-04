Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран ввел запрет на любое передвижение через Ормузский пролив. Речь идет, в том числе, о нефтяных танкерах и коммерческих судах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

«После объявления Ираном о запрете передвижения в Ормузском проливе движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через этот пролив стало невозможным»,— сообщил Мохаммад Акбарзаде (цитата по Fars).

Как добавил Мохаммад Акбарзаде, более десяти танкеров проигнорировали прошлые предупреждения о том, что Ормузский пролив небезопасен. По его словам, Иран ударил по ним «различными ракетными снарядами».

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. После начала операции США и Израиля против Ирана СМИ сообщали, что суда получили сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. МИД Ирана 2 марта заявлял, что Тегеран не планирует перекрывать пролив. Позднее КСИР пригрозил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что США уничтожили 17 иранских кораблей и подводную лодку.