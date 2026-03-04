У подлодки теперь пробоина в корпусе

© U.S. Navy via Getty Images

США уничтожили 17 иранских кораблей, включая подводную лодку. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе", - заявил Купер.

Видеозапись его выступления размещена на странице командования в X.

В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Исламской Республики Иран, МИД рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Ирана до стабилизации сситуации.