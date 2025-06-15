Иран прекратит атаковать Израиль, если и тот остановит удары

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В ночь на 13 июня Израиль начал наносить мощные удары по целям в Иране, включая объекты в Тегеране и ядерных центрах, передает Kazpravda.kz

Фото: Ammar Awad/REUTERS

Если Израиль остановит военную операцию против Тегерана, иранские власти прекратят ответные удары, заявил глава МИД Арагчи в Тегеране, передает Дойче Велле.

Власти Ирана пообещали прекратить ракетные удары по Израилю, если израильская армия остановит собственные обстрелы. Иранские атаки совершаются "исключительно в целях самообороны и в ответ на агрессию", заявил в воскресенье, 15 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с иностранными послами в Тегеране.

"Когда прекратится агрессия, окончится и наша реакция", - цитирует его слова государственное агентство IRNA. Глава иранского внешнеполитического ведомства указал, что его страна не хочет расширения конфликта на другие государства.

Арагчи также обвинил руководство США в содействии военной операции Израиля против его страны и предположил, что целью ударов был срыв переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Очередной раунд этого диалога должен был состояться 15 июня, но был отменен.

"Сегодня мы должны были представить собственное предложение по ядерному соглашению с США, что могло бы проложить путь к договоренности", - добавил глава МИД Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить мощные удары по целям в Иране, включая объекты в Тегеране и ядерных центрах. В результате были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и целый ряд других высокопоставленных генералов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что операция будет многодневной.

Тегеран счел израильские удары "объявлением войны" и выпустил по Израилю сотни дронов и баллистических ракет. Некоторые из них достигли целей в Тель-Авиве и окрестностях, их жертвами стали несколько человек. В ночь на 15 июня в результате иранского удара по городу Бат-Ям - южному пригороду Тель-Авива, где проживает много выходцев из бывшего СССР, погибли шесть человек, в том числе двое детей, более 100 ранены.

#Израиль #Иран #Ближний Восток #атака

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