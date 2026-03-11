У исламской республики есть ракеты, которые запускаются из-под воды, заявил заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави

© Majid Saeedi/ Getty Images

Иран может в ближайшие дни использовать новый вид ракет для ответных ударов. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду, возможно, в ближайшие дни мы их применим", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с многочисленными жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры.