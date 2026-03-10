Президент Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с многочисленными жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Глава государства считает подобные акции неприемлемыми, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, - говорится в официальной информации Акорды.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, применение дипломатических средств – это единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов, добавили в пресс-службе Президента.

Напомним, Иран нанес серию ударов по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. По данным военных КСИР, под обстрел попали цели в израильской Хайфе, объекты поддержки США в Бахрейне, а также отель Marina в туристическом районе Дубая, где могли находиться американские военные. В ОАЭ сообщают о разрушениях и жертвах после падения обломков дрона.

Иранский беспилотник врезался в небоскреб Marina 23 в Дубае — одно из самых высоких зданий города, насчитывающее 90 этажей. По предварительной информации, на одном из уровней могли находиться сотрудники ЦРУ. Фрагменты дрона упали на мост Дубай-Хиллс, где после этого загорелся автомобиль. Ранее международный аэропорт Дубая временно приостанавливал работу из соображений безопасности на фоне активизации систем противовоздушной обороны. Утром в городе прогремело два взрыва.

Позже Иран подтвердил атаку беспилотника на отель Marina в туристическом районе Дубая.