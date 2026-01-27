Иранские ВС приведены в состояние полной боеготовности

В мире
145
Айман Аманжолова
корреспондент

Тегеран официально заявляет о решимости к немедленным действиям, включая ответные удары по объектам США и Израиля в регионе

Фото: aa.com.tr

Иранские вооружённые силы приведены в состояние полной боевой готовности на фоне растущей напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами Америки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ранее Дональд Трамп сообщил, что направил крупные силы военно-морского флота в сторону Ирана. При этом политик выразил надежду, что применять силу не потребуется.

По данным Fox News, авианосец «Авраам Линкольн» вошёл в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, но пока не находится в положении для возможной атаки на Иран. В Белом доме допускают возможность переговоров.

Как сообщает Reuters, Штаты пригрозили Исламской Республике жёсткими мерами на фоне подавления массовых протестов. Согласно Times of Israel, ЦАХАЛ также готовится к сценарию возможного нанесения удара Вашингтона по Тегерану.

 

#армия #США #Иран #угроза

