Исекешев вновь обещает быть открытым для СМИ, но уже как аким
Аким Астаны Асет Исекешев в своем поздравлении журналистов с их профессиональным праздником пообещал сделать акимат одним из самых открытых госорганов республики, передает Kazpravda.kz.
"Уважаемые журналисты, хочу поздравить Вас с профессиональным праздником! Журналист в наше время – одна из самых интересных и в то же время ответственных профессий. Именно вы помогаете наладить эффективный диалог между гражданами и властью. Желаю всем журналистам профессиональных успехов, благополучия, здоровья, семейного счастья! Со своей стороны приложу все усилия для того, чтобы акимат Астаны стал одним из самых открытых государственных органов страны", – написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, Исекешев на посту министра по инвестициям и развитию РК уже обещал быть открытым для общества и СМИ. "Друзья! Мы хотим, чтобы МИР стал одним из открытых госорганов страны. Сейчас идет трансформация министерства, переводим все разрешительные документы в электронный формат, в ЦОНах открыли отделы по обслуживанию инвесторов. Заработал Общественный совет. Стараемся разъяснять все свои общественно значимые решения", – заявлял ранее он.
Как известно, новый градоначальник ключевым приоритетом в работе столичного акимата назвал развитие инноваций. В ближайшее время, по его словам, будет объявлено о совместных программах Назарбаев Университета, Министерства образования и науки и Министерства по инвестициям и развитию в рамках создания "умного" города. В вопросе создания Smart сity ставка будет сделана на молодых ученых, инженеров и предпринимателей.