Свежий выпуск Искомая ось истории Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член-корреспондент НАН РК

В первую очередь особое отношение и уважение вызвало выступление Главы государства на казахском языке. Наш язык сегодня звучит в стенах ООН и других международных организаций. Это то, о чем мечтали наши предки!

В своей речи на недавней 70-й, юбилейной сессии Ген­ассамблеи ООН Президент Казахстана вновь выдвинул новые идеи для международного сообщества о расширении коллективных финансов для решения глобальных проблем, а не углубления их военными конфликтами. Другой важной инициативой стало предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Азию. Это качественно новое предложение с учетом того, что Азия сегодня стала важным центром мировой экономической гравитации. То есть Центральная Евразия – это и есть Хартленд по концепции профессора Оксфордского университета Хэллфорда Дж. Маккиндера, выдвинутой им еще в 1904 году. Хартленд – это та искомая географическая ось истории, где ранее свершались судьбы мира.

Центральная Евразия – это также обширный регион, который должен быть связан общими коммуникациями, торговлей. Сегодня эти идеи реализуются в практической плоскости в виде проектов Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. В связи с этим нынешнее выступление Президента с трибуны ООН подвело своеобразный итог того, что было сделано и что сделал конкретно Казахстан, чтобы международные отношения стали более гармоничными, честными и продуктивными; для того, чтобы снимать конфликты и решать вопросы за столом переговоров.

В своей первой речи 23 года назад с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент также озвучил совершенно новую для того времени историческую идею создания по образу ОБСЕ аналогичной структуры в азиатском, а если брать шире – Евроазиатском регионе – Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И эта инициатива состоялась: прошло уже четыре саммита СВМДА. Сегодня Евразия, точнее Центральная Евразия, где располагается Казахстан, перестала быть зоной с закрытыми наглухо границами. Произошла трансформация региона в открытое пространство со сквозными транспортными путями. Сегодня товары, грузы, пассажиры могут по ним перемещаться из Азии в Европу и на Ближний Восток за гораздо более короткое время, чем это происходит традиционными морскими маршрутами. Происходит возрождение древнего Шелкового пути, по которому тысячу лет назад передвигались товары, пряности, шелк, драгоценности. Теперь возрож­дение происходит точно так же, но на новом витке технологического развития мировой цивилизации.

Все эти годы Казахстан последовательно продвигал свои миролюбивые принципы внешней политики, многовекторности и сбалансированности, мира и согласия. В 1995 году Казахстан создал у себя институт народной дипломатии – Ассамблею народа Казахстана, которая стала ядром казахстанской модели меж­этнического согласия. Начиная с 2003 года в стране собираются каждые три года лидеры мировых и традиционных религий. С 2008 года в Казахстане основан своеобразный азиатский Давос – Астанинский экономический форум, на который ежегодно съезжаются тысячи делегатов из разных стран, а также нобелевские лауреаты, лучшие экономисты, политики, журналисты для обсуждения актуальных проблем мировой и региональной повестки дня. Наработки и результаты дискуссий были систематизированы Президентом Казахстана и ретранслированы на саммите «Большой двадцатки», который проходил в сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге.

Таких площадок, на которых Казахстан продвигает свои идеи и формулы по улучшению международных отношений, можно назвать немало. Большое значение и роль сыграли миссии Казахстана по председательству в ОБСЕ в 2010 году и в Совещании министров иностранных дел стран Организации исламской конференции, преобразованной впоследствии по нашей инициативе в Организацию исламского сотрудничества. Таким образом, Казахстан сделал важные шаги, чтобы международное сообщество приступило к реальным действиям по искоренению первопричин конфликтов и острых проблем в мировом развитии.

В сентябре 2015 года в Нью-Йорке Президент вновь озвучил новые инициативы и идеи. Проведенное нашим институтом тематическое исследование показало, что в настроениях казахстанцев преобладает мнение, что Казахстан во внешней политике больше должен развивать свой собственный национальный путь. Конечно, мы не должны отказываться и от опыта зарубежных стран. Прежде всего это дружба с соседями. Как отметил Президент в Улытауском интервью в августе 2014 года, Китай и Россия для нас, как два моря, а мы находимся у их берегов. Через Россию мы имеем выход в Европу, в том числе через северные моря, а через Китай – на Тихий океан. Нам нужен передовой опыт западных стран, которые с эпохи Возрождения переняли лидерство в развитии от процветающих стран исламского мира. По опыту передовых арабских стран мы создаем Международный финансовый центр в Астане. Для нас важны и азиатские страны, соседи по Центральной Азии.

Следует сказать о высокой поддержке казахстанцев инициатив Назарбаева. Это свидетельствует о том, что народ Казахстана стал единой нацией, несмотря на этнические и религиозные различия. Как в свое время Сингапур стал единой нацией, хотя отличается мозаичной этнической структурой. А еще находится в фокусе сильного влияния соседних держав с разной культурной моделью, с которыми он не может сравниться ни по территории, ни по численности населения. Казахстан, оказавшийся между крупными державами – Россией и Китаем, смог найти свой путь, ни с кем не враждуя, демонстрируя уникальные исторические способности договариваться.

В связи с этим выступление Нурсултана Назарбаева на 70-й сессии Генассамблеи ООН продемонстрировало, что наша страна стала состоявшимся государством. Казахстан является главным инвестиционным магнитом в Центральной Азии. Наша модернизация и процесс индустриализации дают свои плоды: государство вошло в 50 конкурентоспособных стран мира, заняв 42-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Таким образом опередив не только ряд постсоветских стран, но и многие развитые государства. У Казахстана сегодня есть новая цель – вхождение в 30 развитых стран мира. И на этом пути наша страна реализует ряд масштабных проектов. В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» будут проведены пять институциональных реформ. А это значит, что Казахстан переживет новый скачок развития, диверсифицируя экономику и перестав восприниматься как сырьевая держава.

Все эти месседжи прозвучали в недавнем выступлении Главы государства с трибуны ООН и были услышаны меж­дународным сообществом. Наш проект поддержали все ведущие державы, включая США и крупнейшие транснациональные корпорации. Нам предстоит еще многое сделать. И для этого у нас есть фундамент, есть наработки, есть признание и успех. Мы должны развивать такой успех и продолжать двигаться вперед.



