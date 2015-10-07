Искомая ось истории

Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член-корреспондент НАН РК
В первую очередь особое отношение и уважение вызвало выступление Главы государства на казахском языке. Наш язык сегодня звучит в стенах ООН и других международных организаций. Это то, о чем мечтали наши предки! В своей речи на недавней 70-й, юбилейной сессии Генассамблеи ООН Президент Казахстана вновь выдвинул новые идеи для международного сообщества о расширении коллективных финансов для решения глобальных проблем, а не углубления их военными конфликтами. Другой важной инициативой стало предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Азию. Это качественно новое предложение с учетом того, что Азия сегодня стала важным центром мировой экономической гравитации. То есть Центральная Евразия – это и есть Хартленд по концепции профессора Оксфордского университета Хэллфорда Дж. Маккиндера, выдвинутой им еще в 1904 году. Хартленд – это та искомая географическая ось истории, где ранее свершались судьбы мира. Центральная Евразия – это также обширный регион, который должен быть связан общими коммуникациями, торговлей. Сегодня эти идеи реализуются в практической плоскости в виде проектов Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. В связи с этим нынешнее выступление Президента с трибуны ООН подвело своеобразный итог того, что было сделано и что сделал конкретно Казахстан, чтобы международные отношения стали более гармоничными, честными и продуктивными; для того, чтобы снимать конфликты и решать вопросы за столом переговоров. В своей первой речи 23 года назад с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент также озвучил совершенно новую для того времени историческую идею создания по образу ОБСЕ аналогичной структуры в азиатском, а если брать шире – Евроазиатском регионе – Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И эта инициатива состоялась: прошло уже четыре саммита СВМДА. Сегодня Евразия, точнее Центральная Евразия, где располагается Казахстан, перестала быть зоной с закрытыми наглухо границами. Произошла трансформация региона в открытое пространство со сквозными транспортными путями. Сегодня товары, грузы, пассажиры могут по ним перемещаться из Азии в Европу и на Ближний Восток за гораздо более короткое время, чем это происходит традиционными морскими маршрутами. Происходит возрождение древнего Шелкового пути, по которому тысячу лет назад передвигались товары, пряности, шелк, драгоценности. Теперь возрождение происходит точно так же, но на новом витке технологического развития мировой цивилизации. Все эти годы Казахстан последовательно продвигал свои миролюбивые принципы внешней политики, многовекторности и сбалансированности, мира и согласия. В 1995 году Казахстан создал у себя институт народной дипломатии – Ассамблею народа Казахстана, которая стала ядром казахстанской модели межэтнического согласия. Начиная с 2003 года в стране собираются каждые три года лидеры мировых и традиционных религий. С 2008 года в Казахстане основан своеобразный азиатский Давос – Астанинский экономический форум, на который ежегодно съезжаются тысячи делегатов из разных стран, а также нобелевские лауреаты, лучшие экономисты, политики, журналисты для обсуждения актуальных проблем мировой и региональной повестки дня. Наработки и результаты дискуссий были систематизированы Президентом Казахстана и ретранслированы на саммите «Большой двадцатки», который проходил в сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге. Таких площадок, на которых Казахстан продвигает свои идеи и формулы по улучшению международных отношений, можно назвать немало. Большое значение и роль сыграли миссии Казахстана по председательству в ОБСЕ в 2010 году и в Совещании министров иностранных дел стран Организации исламской конференции, преобразованной впоследствии по нашей инициативе в Организацию исламского сотрудничества. Таким образом, Казахстан сделал важные шаги, чтобы международное сообщество приступило к реальным действиям по искоренению первопричин конфликтов и острых проблем в мировом развитии. В сентябре 2015 года в Нью-Йорке Президент вновь озвучил новые инициативы и идеи. Проведенное нашим институтом тематическое исследование показало, что в настроениях казахстанцев преобладает мнение, что Казахстан во внешней политике больше должен развивать свой собственный национальный путь. Конечно, мы не должны отказываться и от опыта зарубежных стран. Прежде всего это дружба с соседями. Как отметил Президент в Улытауском интервью в августе 2014 года, Китай и Россия для нас, как два моря, а мы находимся у их берегов. Через Россию мы имеем выход в Европу, в том числе через северные моря, а через Китай – на Тихий океан. Нам нужен передовой опыт западных стран, которые с эпохи Возрождения переняли лидерство в развитии от процветающих стран исламского мира. По опыту передовых арабских стран мы создаем Международный финансовый центр в Астане. Для нас важны и азиатские страны, соседи по Центральной Азии. Следует сказать о высокой поддержке казахстанцев инициатив Назарбаева. Это свидетельствует о том, что народ Казахстана стал единой нацией, несмотря на этнические и религиозные различия. Как в свое время Сингапур стал единой нацией, хотя отличается мозаичной этнической структурой. А еще находится в фокусе сильного влияния соседних держав с разной культурной моделью, с которыми он не может сравниться ни по территории, ни по численности населения. Казахстан, оказавшийся между крупными державами – Россией и Китаем, смог найти свой путь, ни с кем не враждуя, демонстрируя уникальные исторические способности договариваться. В связи с этим выступление Нурсултана Назарбаева на 70-й сессии Генассамблеи ООН продемонстрировало, что наша страна стала состоявшимся государством. Казахстан является главным инвестиционным магнитом в Центральной Азии. Наша модернизация и процесс индустриализации дают свои плоды: государство вошло в 50 конкурентоспособных стран мира, заняв 42-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Таким образом опередив не только ряд постсоветских стран, но и многие развитые государства. У Казахстана сегодня есть новая цель – вхождение в 30 развитых стран мира. И на этом пути наша страна реализует ряд масштабных проектов. В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» будут проведены пять институциональных реформ. А это значит, что Казахстан переживет новый скачок развития, диверсифицируя экономику и перестав восприниматься как сырьевая держава. Все эти месседжи прозвучали в недавнем выступлении Главы государства с трибуны ООН и были услышаны международным сообществом. Наш проект поддержали все ведущие державы, включая США и крупнейшие транснациональные корпорации. Нам предстоит еще многое сделать. И для этого у нас есть фундамент, есть наработки, есть признание и успех. Мы должны развивать такой успех и продолжать двигаться вперед.