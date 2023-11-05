Искусственное бедро имплантировали пациенту в Алматы

Технологии
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Казахстанцам такие сложные операции доступны в пакете обязательного социального медицинского страхования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Пациент экстренно поступил в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №7 южной столицы. Около 10 лет назад ему было выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава бесцементной фиксации в одной из городских клиник. Но вследствие травмы протез "врезался" в малый таз, сообщает Минздрав РК со ссылкой на пресс-службу больницы.

Как рассказал заведующий отделением политравмы ГКБ №7 Рамазан Аскеров, вследствие травмы протез проллобировал дно вертлужной впадины, сильно повредив малый таз. Пациента госпитализировали в реанимацию.

После стабилизации состояния его перевели в отделение, был проведен консилиум с участием руководства клиники.

"Такое бывает очень редко. Было принято решение проводить двухэтапное оперативное вмешательство. Первым этапом из внебрюшинного доступа (через живот) из малого таза был удален компонент протеза, а затем по улучшению состояния вторым этапом выполнена установка ревизионного эндопротеза. Это одна из тяжелых отраслей оперативной ортопедии, когда выполняется повторное вмешательство в той области, где ранее была проведена операция. Двухэтапная сложная операция прошла благополучно, благодаря командной работе травматологов-ортопедов и анестезиологов-реаниматологов", – говорит Рамазан Аскеров.

Пациент практически на второй день был уже активизирован в условиях постели и через 3 дня с опорой на ходунки начал передвигаться по коридорам.

"Это высокотехнологичные операции, – мы полностью меняем сустав на искусственный, который функционирует много лет и является полным аналогом того сустава, который был у человека до болезни. Эти операции выполняются не во всех клиниках, требуют специального оснащения больницы и подготовки специалистов. Казахстанцам такие операции доступны в пакете обязательного социального медицинского страхования", – заключил доктор Аскеров.

#операция #Минздрав РК #имплантация

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