Искусство без границ

Имя мастера известно ценителям живописи далеко за пределами родины. Почти полвека он посвящает себя искусству, создавая произведения, отличающиеся неповторимой манерой исполнения, сложной игрой света и цвета. Разработанное им направление – опализм – вдохновлено красотой драгоценного камня опала, переливы которого художник стремится передать на своих полотнах. Благодаря этому картины Сакита Мамедова отличаются особой глубиной, внутренним сиянием и богатством цветовых оттенков.

Мировую известность художнику принесли работы «Памятная картина», «Игра», «Упражнение», «Фалабаханлар», «День рождения», «Ленинградские воспоминания», «Да здравствует Стамбул», «Праздник», «Свадьба», «Метро», «Автобус № 13», «Любитель» и многие другие. С 1983 года его произведения регулярно экспонируются на крупнейших международных выставках, а сегодня входят в собрания ведущих музеев Азербайджана, Ватикана, России, Испании, Португалии, Великобритании и США, в коллекции Европейского парламента и ООН. Отдельные его работы принадлежат звездам мировой эстрады и кинематографа – Монике Беллуччи, Патрисии Каас, Мирей Матьё, Ингрид Альберини, Рафаэлло Мартинетти.

Персональные выставки Сакита Мамедова проходили в десятках стран Европы и Азии, неизменно вызывая большой интерес публики и профессионального сообщества. Нынешний визит Сакита Мамедова в Алматы стал знаковым событием в культурной жизни города и наглядно подтвердил приверженность двух стран развитию международного творческого диалога.

В ходе поездки азербайджанский художник встретился с выдающимся поэтом, мыслителем и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. Встреча двух представителей тюркского мира прошла в атмосфере взаимного уважения и стала символом прочных культурных связей Казахстана и Азербайджана. В знак признания заслуг азербайджанского художника в развитии мировой культуры ему была вручена медаль имени Олжаса Сулейменова.

Еще одним важным событием визита стало посещение мастерской известного казахстанского живописца, академика Академии художеств Тюркского мира, заслуженного деятеля РК Алпысбая Казгулова. Ознакомившись с его творчеством, Сакит Мамедов высоко оценил философскую глубину произведений, национальную самобытность, художественное мастерство и выразительность живописной школы Казахстана. Встреча мастеров подчеркнула духовную близость художественных традиций двух государств. Живописцы сошлись во мнении, что подобные творческие контакты способствуют укреплению культурного сотрудничества, развитию профессионального диалога и реализации новых совместных проектов.

Визит Сакита Мамедова в Алматы еще раз подтвердил ту непреложную истину, что подлинное искусство не знает границ. Творчество современных художников продолжает объединять народы, внося весомый вклад в развитие гуманитарного сотрудничества и укрепление дружбы между странами.