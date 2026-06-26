Наградили лучших животноводов

Сельское хозяйство
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане прошла торжественная церемония, посвященная Дню работников животноводства и Дню ветеринарного работника.

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В ней приняли участие члены Правительства, депутаты Парламента, представители научного сообщества, фермеры, руководители аграрных предприятий и ветераны отрасли со всех регионов республики.

Участников мероприятия от имени Премьер-министра Олжаса Бектенова поздравил заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

– Животноводство является одной из ключевых отраслей сельского хозяйства и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопас­ности. По поручению Главы государства Правительством утверждены комплексные планы развития животноводства и ветеринарии на предстоящие пять лет. Они станут основой качественной модернизации отрасли, повышения ее эффективности и конкурентоспособности, – отметил вице-премьер.

В нынешнем году на программы льготного долгосрочного и краткосрочного кредитования животноводства выделено 300 млрд тенге. По словам Серика Жумангарина, новые меры господдержки позволят увеличить объемы производства, повысить продуктивность и создать дополнительные возможности для сельскохозяйсвенных товаропроизводителей.

– Правительство и впредь будет создавать необходимые условия для внедрения современных технологий, развития экспортного потенциала, расширения рынков сбыта и повышения благосостояния сельских тружеников, – подчеркнул он.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в свою очередь отметил, что животноводство остается стратегической отраслью агропромышленного комплекса, обеспечивая продовольственную безопасность, занятость сельского населения и устойчивое развитие регионов.

– Сегодня отечественное животноводство демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2025 года объем валовой продукции отрасли достиг 3,8 триллиона тенге, увеличившись на 3,3 процента. Вместе с тем потенциал значительно выше. Именно поэтому по поручению Главы государства разработан Комп­лексный план развития животноводства на 2026–2030 годы, предусматривающий качест­венную модернизацию отрасли, рост производства и повышение эффективности государственной поддержки, – сказал министр.

Уже запущены льготные кредитные продукты «Игілік», «Береке» и «Жайлау», направленные на приобретение племенного поголовья, пополнение оборотных средств и развитие пастбищной инф­раструктуры. План предус­матривает и развитие племенного животноводства, укрепление кормовой базы, совершенствование ветеринарной безопасности, внед­рение современных технологий, научное сопровождение, привлечение инвестиций и расширение экспортных возможностей отечест­венной продукции.

Для развития пастбищного животноводства действует единый кредитный продукт «Жайлау». Предусмотрено льготное финансирование приобретения отечественного племенного крупного и мелкого рогатого скота.

Министр также отметил вклад ветеринарной службы в развитие отрасли.

– Получение Казахстаном международного статуса страны, свободной от ящура, стало результатом профессиональной работы тысяч ветеринарных специалистов, ученых, сотрудников лабораторий и работников хозяйств. Это признание эффективности отечественной ветеринарной системы и важный шаг для дальнейшего расширения экспортного потенциала животноводства, – заявил глава сельскохозяйственного ведомства.

Для претворения в жизнь Комп­лексного плана развития ветеринарии на 2026–2030 годы предусмотрено 66 млрд тенге. Средства направят на строительство и модернизацию ветеринарной инфраструктуры, оснащение лабораторий современным оборудованием, обновление специализированного транспорта и укреп­ление материально-технической базы. Еще 22 млрд тенге выделят на повышение заработной платы ветеринарных специалистов и развитие кадрового потенциала.

Завершилась церемония вручением государственных и ведомственных наград. 19 человек получили благодарственные письма Премьер-министра Казахстана. Айдарбек Сапаров также вручил медали, нагрудные знаки и почетные грамоты Министерства сельского хозяйства 48 работникам отрасли.

#сельское хозяйство #АПК #День ветеринарного работника #День работников животноводства

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