Безопасное лето

Однако вместе с жарой приходит сезон повышенных рисков. Поэтому сотрудники ДЧС, спасатели и волонтеры с апреля ведут масштабную профилактическую работу, чтобы лето запомнилось отдыхом, а не трагедиями.

Кошкарата остается одним из самых популярных мест отдыха в городе. На набережной толпы людей, хотя для купания здесь разрешено всего 70 квадратных метров реки. Прохладная родниковая вода привлекает многих, ведь городской водоем – хорошая альтернатива дорогим аквапаркам и бассейнам. В будни сюда приходят до четырех тысяч человек, а в выходные поток отдыхающих может увеличиваться более чем вдвое.

Естественно, такое скопление народа требует особого внимания к вопросам безопасности: территорию полностью осветили, установив более сотни фонарей, и оснастили видеокамерами.

– Вода – отличная, чистая, прохладная, – поделилась одна из отдыхающих. – Для детей здесь созданы все условия. Вокруг зелень, река неглубокая, а родниковая вода полезна. Главное – самим соблюдать порядок, не мусорить и придерживаться правил безопасности на воде.

Но за этим спокойным отдыхом стоят ежедневные рейды, патрулирование и постоянный контроль со стороны спасателей. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, с начала года в водоемах Казахстана утонули около 30 человек, в том числе дети. В городе благодаря профилактической работе в текущем купальном сезоне несчастных случаев на воде удалось избежать. В прошлом году таких случаев было два.

Официальный представитель ДЧС Шымкента Аскар Шарип отмечает, что главная причина трагедий – купание в запрещенных местах.

– Люди часто недооценивают опас­ность, – говорит Аскар Шарип. – Кажется, что вода спокойная, но течение может быть непредсказуемым. Дно неизвестно: там могут быть стекла, металлические конструкции, трубы, камни. Даже хороший пловец в таких условиях может оказаться в беде.

Особенно опасны шлюзы, каналы и участки рек с сильным течением. Именно поэтому в городе определено 13 опасных мест, где установлено 267 предупреждающих знаков «Купание запрещено». В дальнейшем их количество планируется увеличить до 31. К слову, с начала купального сезона сотрудники ДЧС уже привлекли к ответственности десять человек, купавшихся в запрещенных местах.

Сегодня в Шымкенте определено пять официальных мест отдыха на воде, однако купание разрешено только в трех из них. Помимо истоков реки Кош­карата, водные процедуры разрешены в зоне отдыха «Райский пляж» на водохранилище Тогыс и зоне отдыха «Рахат Бадам» на Бадамском водохранилище.

Перед открытием сезона водолазы обследовали и очистили дно разрешенных пляжей. Специалисты убрали мусор, опасные предметы и водную растительность, которая может представлять угрозу для отдыхающих. На пляжах установлены буйковые ограж­дения, заплывать за них запрещено.

– Если человек пересекает границу купальной зоны, спасатели сразу преду­преждают его через громкоговоритель, – объясняет старший инженер управления ликвидации ДЧС по городу Шымкенту Аян Шертай. – Если замечания игнорируются, подключается полиция.

На официальных пляжах круглосуточно работают посты. В распоряжении специалистов лодки, спасательное оборудование и средства связи. На берегу Бадамского водохранилища дежурят сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Один из них – водолаз-спасатель Мухтар Нашанбаев, который работает в службе уже более четверти века. За его плечами десятки спасательных операций и сотни часов под водой.

– Раньше происшествий было больше, – рассказывает спасатель. – Сейчас люди стали внимательнее относиться к предупреждениям. Большую роль играет профилактика: беседы, памятки, работа со школьниками и родителями.

По его словам, чаще всего помощь требуется людям, которые переоценивают свои силы или заходят в воду после употребления алкоголя. Алкоголь и вода несовместимы! Большинство опасных ситуаций возникает именно из-за самоуверенности отдыхающих.

Работа по обеспечению безопасности начинается задолго до открытия пляжей. Так, с начала сезона было организовано более сотни рейдов, проведено 37 интер­активных уроков, 29 открытых занятий и 23 практические тренировки. Особое внимание уделяется несовершеннолетним. Совместно с аквапарками и частными бассейнами реализуется программа бесплатного обучения плаванию для детей из социально уязвимых семей. Только в прошлом году нужные навыки получили около 1 200 ребят. В этом году проект продолжается на основе меморандума с владельцами аквапарков.

Кроме того, жителям регулярно приходят SMS от службы 112 с предупреж­дениями о запрете купания в необорудованных местах. Информация о правилах безопасности распространяется через телевидение, социальные сети, LED-экраны и популярные городские паблики.

Спасатели напоминают: большинство трагедий происходит не на официальных пляжах, а в запрещенных местах. Особую опасность представляют русла рек Бадам, Карасу и Сайрамсу, а также Шымкентский магистральный канал, оросительные каналы Азат, Кокбулак и Сасык. Даже неглубокие участки могут оказаться опасными из-за сильного течения, водоворотов или резких перепадов глубины.

– На этом участке реки Бадам шлюзы образуют водоворот, – показывает Аян Шертай. – В прошлом году беспечность ребенка обернулась трагедией... В этом году мы решили нанести предупреждающие граффити непосредственно на бетонной облицовке берегов в надежде, что это послужит дополнительным предостережением.

Отдельное предупреждение касается фонтанов. Они не предназначены для купания и могут представлять опасность из-за расположенного рядом электрического оборудования.

Спасатели признают: никакие рейды и штрафы не заменят внимательности самих родителей. Большинство происшествий с детьми происходит тогда, когда взрослые теряют контроль буквально на несколько минут. Именно поэтому главная задача всех профилактических мероприятий – сформировать культуру безопасного поведения на воде.

...Пока шымкентцы наслаждаются летом, сотрудники спасательных служб продолжают нести дежурство на пляжах, патрулировать водоемы и напоминать простое правило: отдых у воды должен приносить только хорошие впечатления. А значит, выбирать нужно разрешенные места для купания и никогда не оставлять детей без присмотра.