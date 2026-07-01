Утверждение ценностей знаний вселяет уверенность в завтрашнем дне
Майнура Бурибаева, член правления – проректор Кызылординского университета им. Коркыта-ата
На республиканском референдуме граждане страны поддержали новую Конституцию. Основной закон вступает в силу 1 июля 2026 года. Как представитель научного сообщества и человек, чья профессиональная деятельность ежедневно соприкасается с вопросами развития интеллектуального потенциала, я воспринимаю этот исторический документ не просто как обновление правовой основы государства, а как конституционное признание новой философии развития Казахстана.