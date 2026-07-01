Утверждение ценностей знаний вселяет уверенность в завтрашнем дне

Впервые в истории независимости страны образование, наука и инновации внесены в преамбулу Конституции. Эти сферы перестают быть «социальным обязательством» и превращаются в фундаментальный принцип, на котором строится вся государственная политика.

Статья 3 Конституции закреп­ляет: «Рес­публика Казахстан признает развитие человечес­кого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства». Данная конституционная модель представляет собой, как справедливо отметил президент Национальной академии наук Ахыл­бек Куришбаев, интеллектуальную карту развития, задающую ориентиры будущего страны.

Особого внимания заслуживает тот факт, что новая Конс­титуция не ограничивается общими декларациями. Статья 23 закрепляет свободу научного и технического творчества, которая теперь гарантирована государством в безусловном порядке. Это означает, что ученый, исследователь, изобретатель получают конституционную защиту своей творческой свободы – основы любого научного поис­ка. Охрана авторских прав и изобретений получила более жесткую конституционную формулировку, что критически важно для развития коммерциа­лизации науки и перехода к экономике знаний.

Более того, введены механизмы, исключающие возможность уменьшения объемов финансирования науки и образования даже в периоды экономических трудностей. Конституция теперь выступает барьером для инициатив по снижению заработной платы научных сотрудников. Для нас, представителей академической среды, это не просто юридическая норма – это признание того, что труд ученого имеет безусловную ценность для государства.

Научное сообщество Казахстана осознает, что закрепление приоритета нау­ки в Основном законе – это сигнал международному сообществу и инвес­торам о том, что страна делает ставку на технологический суверенитет. Как отмечалось на круглом столе «Научные основы системной модернизации Конституции», проведенном по инициативе Национальной академии наук, Основной закон призван не только обеспечивать правовые гарантии, но и закладывать фундамент долгосрочного научно-технологического развития.

Принятые поправки переводят Казахстан от модели «экономики ресурсов» к модели «экономики знаний». Для нас, ученых, это означает, что наши исследования, открытия, интеллектуальные усилия становятся главным драйвером прогресса. Устойчивое развитие экономики невозможно исключительно на сырьевой основе – оно возможно только на научно-технологической базе.

Утверждение ценностей знаний в качестве основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан – это то, что дает мне, как ученому и как гражданину, уверенность в завтрашнем дне. Научное сообщество готово принять этот вызов и внести свой вклад в построе­ние страны, где ценятся знания, творчество и инновационное мышление. Конституция дала нам проч­ную правовую основу, теперь наша задача – наполнить ее реальными научными достижениями, которые послужат процветанию Казахстана и благополучию его народа.