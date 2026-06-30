Степные сюжеты на берегах Невы

Встреча с петербургскими читателями состоялась в сезон белых ночей, придавших литературному вечеру особую романтическую атмосферу. Казалось, будто само небо подхватило настроение книг Йаны Бориз, в которых всегда находится место возвышенным чувствам и светлым мечтаниям, силе вдохновения и стойкой вере в красоту человечес­кой души. Ее исторические романы «По степи шагал верблюд», «Жирандоль», «О чем смеется Персефона», а также объединенные общим героем детективы «Флоренций и прокаженный огонь» и «Флоренций и черная жемчужина» завоевали широкое читательское признание благодаря самобытному стилю, ярким художественным образам и выразительной внутренней драматургии.

Очень скоро вечер вышел за рамки традиционной презентации. Искренний интерес аудитории, хорошо знакомой с творчеством казахстанской писательницы, задал беседе доверительный и непринужденный тон. Йана Бориз рассказала читателям о работе над своими произведениями, об особенностях исторического жанра и о тех сложностях, с которыми сталкивается автор при обращении к архивным материалам и мемуар­ным свидетельствам очевидцев.

– Скульптор Флоренций Листратов, сквозной герой моей детективной серии, мечтает попасть в Санкт-Петербург своего времени, то есть начала XIX века, чтобы украшать изваяниями интерьеры и экстерьеры столичных дворцов. Однако судьба играет с ним злую шутку и запирает в деревне. Раз Флоренцию остается только грезить Петербургом, я сжалилась над своим вымышленным персонажем и отвезла его туда сама – представить читательской аудитории, – отметила Йана Бориз.

В ходе встречи писательницу не раз спрашивали о том, как возникают и по каким законам развиваются сюжеты ее романов. Йана Бориз рассказала, что многие истории берут начало в семейных хрониках и устных воспоминаниях представителей старшего поколения. Именно поэтому действие большинства ее произведений разворачивается на территории Казахстана. Изучение богатого культурно-исторического опыта нашей страны позволяет ей органично переплетать реальные события с художественным вымыслом, не нарушая при этом ни хронологических закономерностей, ни фактической достоверности повествования.

– Жители Санкт-Петербурга теп­ло и благожелательно приветствовали нас. Было много вопросов из зала, по большей части про историю и работу с архивными материалами. Мне не осталось иного выбора, кроме откровенного разговора о прототипах своих героев и их судьбах, о путях, которыми те добрались до страниц моих романов, – рассказала писательница.

Конечно же, участников встречи интересовали не только литературные приемы и сюжетные линии, но и более глубокие, социально-духовные темы: историческая память, культурная идентичность и восприятие прошлого в разных странах постсоветского пространства. Петербургские читатели с интересом открывали для себя малоизвестные страницы истории Казахстана, узнавали о традициях степного края и особенностях национального быта.

– Поверх беседы о фабулах и идеях лежал невидимой вуалью разговор об идентичности и различиях. Например, петербуржцы не знали, что мой роман «Жирандоль», действие которого разворачивается в Акмолинске, написан про столицу нашей Родины – Астану. Им удивительно читать про выдуманные фамилии и кочевой быт. И тем еще интереснее узнавать про нас, говорящих и пишущих на том же языке за тысячи километров, – подчеркнула Йана Бориз.

По словам участников встречи, именно эта возможность – взглянуть на общую историю через свое­образную казахстанскую оптику – оказалась одной из самых привлекательных сторон творчества писательницы. В ее романах читатели нашли продолжение большой исторической эпопеи, связанной с революционными потрясениями начала XX века, судьбами людей разных национальностей, идеями интернационализма и вечными, неиз­бывными человеческими чувст­вами, которые способны преодо­левать любые границы и эпохи.

Встреча еще раз подтвердила высокий интерес российской аудитории к современной казахстанской литературе. Читателей привлекают не только оригинальные сюжеты и яркие персонажи, но и сама возможность познакомиться с культурой, историей и мировоззрением нашего народа через художественное слово. Подобные творческие встречи вносят весомый вклад в дело сближения культур, позволяя произведениям отечественных авторов увереннее находить своего благодарного читателя далеко за пределами Казахстана.