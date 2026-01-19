Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане состоялась церемония открытия Исламского института, направленного на совершенствование образования казахстанских имамов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай-кажы Утпенов, общественность.

Выступая на торжественном мероприятии, аким области остановился на поручении Главы государства Касым-Жомарта Токаева по популяризации традиционного ислама и развитию его научно-теоретической основы, озвученном на расширенном заседании Правительства.

«Президент отметил: Очень важно прославлять традиционный ислам в соответствии с мировоззрением нашего народа. необходимо развивать ее научно-теоретическую основу”. С этой целью мы совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана открываем Исламский институт повышения квалификации работников религиозной сферы. Институт полностью оснащен материально-техническими средствами современного типа. Реализация такой инициативы в Туркестане - духовном центре тюркского мира – закономерна. Это учебное заведение занимается изучением учения Ахмета Ясави и углубленным обучением имамов. Здесь будут повышать квалификацию представители духовенства не только Туркестанской области, но и всей страны», – сказал Нуралхан Кушеров, передав новый автомобиль представительству духовенства в Туркестанской области.

В ходе мероприятия председатель ДУМК, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился со студентами института и прочитал лекцию.

В акимате отметили, что сегодня в области работают 745 мечетей и более 1 400 священнослужителей. Общая площадь учебного корпуса Исламского института составляет 1 250 квадратных метров. Здесь есть учебный корпус на 90 мест и библиотека на 40 мест. Также имеются общежитие общей площадью 1 250 квадратных метров и столовая на 45 мест.

Участники мероприятия поблагодарили акимат области и спонсоров, инициировавших такую инициативу