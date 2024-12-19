Сразу две награды получил исполнитель хита «Дарите женщинам цветы»

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, поделился с подписчиками радостной новостью в своем instagram , передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/jazzdauren

«Дорогие друзья! «Дарите женщинам цветы» получила номинацию «Песня года»! Можете поздравить», - написал певец, отметив @1tvkz.

В тот же день любимец миллионов сообщил об еще одной награде.

«Дорогие друзья! Еще одна важная для нас премия - «Қызық премия». Мы получили номинацию «Хит года». Пусть наши дни будут полны ярких впечатлений и триумфа», - добавил Jazzdauren.

Добавим, в конце ноября Jazzdauren анонсировал релиз новой песни.