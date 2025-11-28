Инспекторы областного специализированного учреждения по государственной охране животного мира продолжают проводить рейды по предупреждению и пресечению незаконного рыболовства и незаконной охоты
В ходе обзора резервных охотничьих угодий и резервных водоемов, расположенных в пригороде Кызылорды, Шиелийского и Жанакорганского районов, выявлено два факта незаконных промысла. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, сообщает Kazpravda.kz
В Кармакшинском районе во время рейда по борьбе с браконьерством задержали рыбаков, промышлявших запретным орудием лова – электроудочкой.
Как сообщил глава руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Адилет Ерулан, использование электроловильных устройств для добычи рыбы запрещено законом.
- В ходе рейда во время проверки автомобиля ВАЗ-21214 LADA Niva выявлено три мешка рыбы, незаконно выловленной электрическим аппаратом, - прокомментировал Адилет Ерулан. - Изъятые вещественные доказательства были переданы в Кармакшинское районное УВД, назначены экспертизы. Всего с начала текущего года сотрудниками учреждений по охране лесного и животного мира, подведомственных управлению природных ресурсов и регулирования природопользования, проведено 294 рейдовых мероприятия, выявлено 124 нарушения правил охоты и рыболовства. В соответствии с Законом зарегистрировано 5 уголовных дел.