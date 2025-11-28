Инспекторы областного специализированного учреждения по государственной охране животного мира продолжают проводить рейды по предупреждению и пресечению незаконного рыболовства и незаконной охоты

Фото управления природных ресурсов и регулирования природопользования

В ходе обзора резервных охотничьих угодий и резервных водоемов, расположенных в пригороде Кызылорды, Шиелийского и Жанакорганского районов, выявлено два факта незаконных промысла. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, сообщает Kazpravda.kz

В Кармакшинском районе во время рейда по борьбе с браконьерством задержали рыбаков, промышлявших запретным орудием лова – электроудочкой.

Как сообщил глава руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Адилет Ерулан, использование электроловильных устройств для добычи рыбы запрещено законом.