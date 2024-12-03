Испытание славой: как ранняя популярность влияет на детей

Многие родители фанатично мечтают вырастить из своих детей гениев. В надежде на то, что если ребенок не родился вундеркиндом, то обязательно им станет, взрослые готовы бесконечно тратить время и деньги на развитие талантов собственного чада. О том, как ранняя популярность может повлиять на неокрепшую психику школьников, мы поинтересовались у гештальт-психотерапевта Асель Дурбаевой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ержан Максим, Данэлия Тулешева, Амина Малгаждар, Софи Манасян, Айару Бакытбек, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева и другие казахстанские знаменитости буквально выросли на глазах у всей страны.

Поклонники продолжают следить за жизнью кумиров в соцсетях и гордиться их новыми достижениями. Мы решили выяснить, что скрывается за этой красивой картинкой и можно ли говорить об особом психологическом укладе тех, кто волею судьбы рано познал манящий вкус славы.

По словам эксперта, если опираться на кейсы публичных людей, ставших известными и популярными в детском и подростковом возрасте, то можно проследить определенные варианты развития сценария их жизни.

К сожалению, обратная сторона славы нередко может скрывать разные зависимости, психологические кризисы, болезненные переживания утраты былой востребованности и нежелание расставаться с иллюзорным или реальным ощущением собственной значимости.

Сильный стресс и деструктивные привычки возникают из-того, что бывает непросто адаптироваться к обычной жизни, происходит быстрая сепарация от родного дома, возникают трудности с социализацией и налаживанием графика.

Можно предположить, что главная причина детской «звездной болезни» заключается в методах воспитания. Повышенное публичное внимание к личности юного дарования заметно влияет на формирование его самооценки.

«В гештальт-подходе такая бессознательная или осознанная «эксплуатация» ребенка для поддержания роли прекрасного родителя называется нарциссическим расширением. Так, взрослые придерживаются конструкции о том, что успехи наследников смогут подтверждать и поддерживать их идеальный образ. В таком случае интересы несовершеннолетней личности не учитываются родителями в качестве субъекта, а используются как объект для достижения своих целей. В раннем возрасте ребенок не обучен отделению себя от них, от их желаний и планов, поэтому часто дети невольно становятся теми, кто исполняет мечту родителей за них самих, образно выражаясь, «берутся допеть то, что не допели отцы», – прокомментировала Асель Дурбаева.

Плата за гениальность

Очевидно, что когда взрослые пытаются осуществить нереализованные амбиции и определяют карьерный вектор будущей творческой или спортивной карьеры своих детей, то часто видят картину в радужных тонах и не задумываются об их ментальном здоровье.

«У популярности есть разные стороны, в том числе узнаваемость, когда кому-то и когда-то приятно встречаться с подписчиками, фанатами, общаться с ними, делать селфи, а в какие-то периоды не хочется быть замеченным, узнанным, хочется сохранить свои границы, образно «спрятаться в своей ракушке», а такой возможности все меньше или совсем нет. Такое перенасыщение социальными контактами тоже может истощать и создавать психо-эмоциональное напряжение. Если с этим ничего не делать, то высока вероятность различных нарушений – от апатии до депрессии», – считает спикер.

Собеседница считает, что дети-знаменитости по сути ничем не отличаются от своих сверстников. Чтобы максимально защититься от опасностей окружающего мира, необходимо научить их отстаивать собственные интересы, устанавливать личные границы, чтобы правильно выстраивать отношения с другими людьми.

Проблема выбора и свобода самовыражения

Когда приобретение известности для ребенка представляет собой игру ради удовольствия, любопытства, то не последует никаких вредных и опасных последствий.

Если же за желанием стать известным стоят другие потребности, то тогда автоматически возникает риск. Здесь больше везет тем, кто проживает такой опыт не в одиночку, а в окружении заботливых людей, способных поддержать в трудные минуты.

«Если за желанием стать известным стоят другие потребности, когда приходят мысли «Мне необходимо стать знаменитым, богатым, тогда буду достойным человеком, докажу родителям, что заслуживаю их любви, начну уважать сам себя. Если публика перестанет любить меня, то и для самого себя стану пустым местом», то тогда автоматически возникает риск. Такая острая зависимость от чужих лайков может иметь свои разрушительные последствия психического здоровья и равновесия ребенка. Если родители способны и готовы поддержать и научить ребенка обходиться с хейтом, то такая гигиена вполне может быть достаточной. Если родители не справляются сами, а ребенок нуждается в поддержке, то лучше обратиться к специалистам», – уточнила она.

Кроме того, психолог добавила, что некоторым детям-знаменитостям в силу разных причин не удается постоянно оставаться на пике популярности и реализовать свой талант в желаемом масштабе или формате.

«Риск утратить внимание всегда существует, никто не застрахован от этого, даже в близких отношениях любимый человек может разлюбить, уйти или умереть, вы сами также можете почувствовать расхождение путей, интересов. В этом случае необходимо смотреть на вещи трезво, все течет и ежедневно меняется, ведь жизнь не стоит на месте. Поэтому держаться за свою популярность как за единственно сакральную ценность - как минимум небезопасно для себя в первую очередь. В этом плане стоит формировать новые смыслы и опираться на простые и базовые вещи, касающиеся природы, творчества, друзей и семьи, что обязательно пригодится в дальнейшей жизни. Звезды зажигаются и угасают, так как любовь поклонников переменчива. Однако следует помнить, что человек не утрачивает индивидуальные природные способности и по сути остается прежним», – резюмировала гештальт – психотерапевт.

Таким образом, чтобы ребенок вырос счастливой и гармоничной личностью, важно с детства дать ему правильный вектор развития, добавила Асель Дурбаева.