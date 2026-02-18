Историческая миссия: Коалиция за Народную Конституцию прибыла в Туркестанскую область

Конституционная реформа
107

Члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым обсудили ключевые новеллы новой Конституции с жителями Туркестанской области,  сообщает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис

Встречи прошли на разных площадках и охватили широкие слои общества – представителей интеллигенции, этнокультурных объединений, трудовые коллективы, предпринимателей и молодежь.

Во встрече с общественностью области в конгресс-холле Туркестана приняли участие более тысячи человек. Открытый и содержательный разговор прошёл в доверительной атмосфере, участники делились своим мнением и задавали вопросы. Жители региона говорили о преемственности исторических традиций и значимости духовных ценностей для консолидации общества и развития страны.

Член Коалиции Жаксыбек Кулекеев обратил внимание на тысячелетнюю историческую преемственность казахской государственности.

«Ведь «Қасқа жол» Касым-хана и «Ескі жол» Есим-хана – это первые в истории казахского народа своды законов, по сути, первые конституционные нормы. Они были созданы именно здесь, в Туркестане. Позже, во времена Тауке хана, был принят свод законов «Жеті жарғы». Для жителей Туркестана нет нужды это объяснять – три великих бия, Толе би, Айтеке би и Казыбек би, собирались именно здесь и принимали этот закон. Он стал основой сохранения единства народа и казахского ханства и был одним из самых прогрессивных правовых документов своего времени. Если внимательно посмотреть на историю, то видно, что многие важнейшие правовые нормы в истории казахского народа принимались именно на этой земле», – сказал он.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратил внимание на имеющиеся во многих странах демографические проблемы, кризис ценностей в мире, где на воспитание молодёжи всё больше влияют цифровые платформы, и поэтому государству важно уделять внимание формированию человеческого капитала, развитию науки и инноваций, а также поддержке семьи.

Депутат Мажилиса Кайрат Балабиев обратил внимание на то, что заседание Национального курултая, прошедшее в 2023 году в Туркестане, было посвящено теме «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». Ценности честного труда, высокой морали, ответственного патриотизма, которые получили широкую поддержку в обществе.

Директор общественного фонда «Дара Ұрпақ» Рухабза Халдарбек подчеркнула, что за образом так называемых «трудных детей» нередко стоят безответственные родители. По её словам, усиление ответственности родителей по воспитанию и заботе о своих детях поможет предотвратить многие социальные проблемы.

Предприниматель Ербол Кокенов привёл пример открытия в Туркестане инклюзивного театра, где дети с инвалидностью смогли выступить на большой сцене, и подчеркнул, что гарантии равных возможностей помогут формированию по-настоящему справедливого и гуманного общества.

Далее участники Коалиции приняли участие в круглом столе с представителями этнокультурных объединений. Туркестанская область – один из самых многонациональных регионов страны, где проживают представители 50 этносов, поэтому его жители особенно остро ощущают ценность мира и единства. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов отметил, что трансформация роли Ассамблеи и создание Халық Кеңесі – это важное системное решение.

Члены Коалиции также встретились с железнодорожниками эксплуатационного локомотивного депо. Разговор был сосредоточен на значении стабильной занятости, безопасности и уважения к человеку труда. Именно такие специалисты ежедневно обеспечивают бесперебойную работу ключевых отраслей экономики.

Затем делегация ознакомилась с работой индустриального парка «Шаға». На площадке предприятий состоялся диалог с рабочими и специалистами, в ходе которого обсуждались вопросы развития промышленности, предпринимательства и создания новых рабочих мест.

В этот же день члены Коалиции встретились с жителями ауыла Шаға. В беседе с членами Коалиции сельчане делились своими мнениями о предстоящем референдуме, поднимали вопросы развития села, занятости и социальной поддержки.

Напомним, что Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» была создана 12 февраля т.г. В её состав вошли 5 политических партий и порядка 300 общественных организаций, объединяющих около 5 миллионов казахстанцев.

