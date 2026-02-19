В мероприятии приняли участие депутаты маслихата, руководители правоохранительных органов, областных управлений и территориальных департаментов, представители политических партий, неправительственных организаций, областной Ассамб­леи народа Казахстана, а также предприниматели, ученые, преподаватели вузов, интеллигенция, молодежь.

Открывая мероприятие, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев подчеркнул важность конституционной реформы и особое значение предстоящего референдума для будущего страны.

Всенародное обсуждение конс­титуционной реформы почти полгода проходило на разных площадках, став проявлением политической активности и гражданской ответственности общества, отметил Нурлыбек Налибаев. В ходе обсуждения были максимально учтены предложения граждан. Это яркое воплощение концепции «Слышащее государство».

– Выдвижение важных решений, касающихся судьбы страны, на прямое голосование народа – истинный и незыблемый принцип демократии, – добавил аким.

Он также акцентировал, что в проекте новой Конституции систематизированы фундаментальные принципы, ценности и мировоззренческие позиции нашего государства. Важной задачей стало обновление Основного закона таким образом, чтобы его нормы соответствовали вызовам времени и закладывали основу для будущего развития страны. Исходя из этого, референдум станет новым этапом в истории независимого Казахстана.

На встрече с докладом по правовым основам конституционной реформы, верховенству принципа «Закон и порядок» выступил прокурор области Ризабек Ожаров. Своим мнением поделился заслуженный деятель Казахстана, доктор политических наук, профессор, член Совета сенаторов РК Мурат Бахтиярулы.

– Есть категория людей, которая вопрошает: «Зачем менять Конституцию?» Хочу ответить, что это закономерность. Такие изменения происходят, когда для этого приходит время, когда они соответствуют запросам общества и задачам развития государства, – подчеркнул он.

Об агитационной работе общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» рассказал председатель правления – ректор Кызылординского университета им. Коркыт Ата Наурызбай Байкадамов.

– Новая Конституция – это 35-летний опыт независимос­ти, историческая потребность, рож­денная спросом общества и интересами будущего, – отметил ректор. – Особое внимание в проекте нового Основного закона уделено вопросам обеспечения баланса и ответственности ветвей власти, развития местного самоуправления. Важно то, что Конституционная комиссия при разработке документа отдала приоритет учету общественного мнения, соблюдению принципов открытости и гласности.

– Сегодня главная цель – соз­дать новую экономику, основанную на знаниях и интеллекте, проложить путь способному молодому поколению, – отметила в свою очередь ветеран образования Райкуль Байназарова. – Ценностью, охраняемой на конституционном уровне, должны стать равный доступ каждого ребенка к качественному образованию, создание возможностей для молодежи заниматься наукой, свободное внедрение инноваций.

Глава областного филиала Ассоциации Гражданского альянса Казахстана, член областного общественного совета Анар Изден отметила, что проект новой Конституции предусматривает институциональное закрепление диалога между государством и гражданами, а также расширяет формат общественного участия в государственных делах.

Директор центра «Анаға тағзым» Алтынай Молжанова напомнила о казахской мудрос­ти: «Родина начинается с семьи» – и подчеркнула роль новой Конс­титуции в укреплении этого важнейшего института.

Не осталась в стороне и молодежь: своим мнением поделились председатель областного филиала молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «Amanat» Асетхан Баймурза и житель Шиелийского района Махамбетали Абдихамитулы. Молодые люди подчеркнули значимость конституционной реформы для будущего государства, отметив, в частности, что сам процесс подготовки документа уже стал яркой демонстрацией воплощения в жизнь концепции «Слышащее государство».