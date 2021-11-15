История, похожая на сказку: как программа "Болашак" вывела Казахстан на новый уровень развития

«Программа «Болашак» сыграла в моей жизни решающую роль», – с таких слов одного из ее выпускников начинается документальный фильм, который телеканал «Хабар» посвятил учрежденной Первым Президентом стипендии.
Это высказывание справедливо и с точки зрения влияния «Болашака» на развитие страны в целом. Ведь сегодня болашаковцы стали управленческой элитой, продвигающей самые смелые инновационные программы.
В киноархиве телеканала «Хабар» насчитывается несколько десятков документальных картин, посвященных вехам новейшей истории Казахстана.
Обращаясь к одной из самых важных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева, авторы фильма дали ей название «Болашак: история, похожая на сказку». Свою задумку кинодокументалисты раскрыли с первых минут фильма, говоря о том, что в начале 90-х годов реализация этой программы ставилась под сомнение многими. Ведь на фоне всеобщей разрухи казалось непрагматичным вкладывать деньги в обучение за рубежом молодых специалистов – тогда, как говорили, были проблемы поважнее.
Нечем было платить пенсии и зарплаты, отапливать дома, заполнять полки магазинов. Многие считали, что у Казахстана, только обретшего независимость, нет ни сил, ни времени, ни возможностей вкладываться в долгосрочные проекты развития, фундаментом которых является именно образование.
Однако Первый Президент рассудил по-другому и сделал мудрую ставку на наращивание интеллектуального потенциала страны и нации, запустив очень амбициозную, практически не имевшую в мире аналогов стипендиальную программу.
Авторы фильма о «Болашаке» задались целью найти ответ на главный вопрос: насколько полно реализован этот стратегический замысел? Дает ли плоды древо знаний, выращенное в суровые годы, полные не только лишений, но и романтики созидания?
Документальный кинопроект обращается к хронологии развития событий – на экране возникают кадры, дающие представление о том, в каком трудном положении оказалась страна на заре независимости. Дети за школьными партами, вынужденные учиться, не снимая верхней одежды: настолько холодно было в классах из-за нехватки энергоресурсов. Остановившиеся заводы, серые будни городов.
В это сложное время, в разгар кризиса и было принято решение об основании программы «Болашак», благодаря которой по задумке Нурсултана Назарбаева молодые граждане нашей станы могли бы учиться за рубежом, получать лучшее образование и, вернувшись домой, вносить свой вклад в дальнейшее развитие Казахстана.
День рождения стипендии – 5 ноября 1993 года. С тех пор более 14 тыс. казахстанцев стали ее обладателями, свыше 11 тыс. – выпускниками. Более 8 тыс. из них уже отработали свои обязательства перед страной, 3 тыс. молодых специалистов трудятся в различных сферах, закрывая кредит доверия, предоставленный государством.
Сфере образования «Болашак» дал более тысячи выпускников, из них свыше 800 человек – практикующие преподаватели. В один календарный год они дают знания 145 тыс. детей. Уже более 50% студентов «Болашака» являются менеджерами среднего и высшего звена. Более 10% выпускников программы основали свои собственные предприятия, тем самым внося весомый вклад в развитие бизнеса.
На сегодня 790 болашаковцев работают в сфере медицины. 545 из них занимаются лечением пациентов. Каждый год с помощью специалистов, отучившихся по этой программе, проводится 213 тыс. операций, позволяя казахстанцам получать лучшее лечение у себя на родине.
И авторы проекта не случайно обращаются к этой статистике, ведь именно цифры дают понять, насколько стратегически прозорливым было принятое Елбасы решение.
«Мне кажется, это очень важный стратегический шаг, поскольку человеческий капитал – единственное, что может развивать страну», – в подтверждение этому тезису говорит один из выпускников программы Берик Турсынбек.