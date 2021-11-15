История, похожая на сказку: как программа "Болашак" вывела Казахстан на новый уровень развития



Чтобы убедить зрителя, авторы фильма прибегают к выразительным средствам языка. Так, проведение системных реформ на заре независимости они сравнивают с хирургической операцией, позволяющей дать организму вторую жизнь. Эту аллегорию использует и один из героев.



«Во время операции нужно остановить жизнедеятельность сердца и легких, провести операцию и после снова привести сердце в действие. А до этого момен­та работает аппарат искусственного кровообращения, который поддерживает циркуляцию крови и обогащает внут­ренние органы кислородом», – говорит заведующий отделением кардиохирургии Национального научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова Бауыржан Ракишев.



В условиях кризиса 90-х годов решения Президента помогли стране выжить во время непрос­той «операции» по восстановлению. Кровь экономики насыщалась кислородом решительных реформ.



Не секрет, что в советской плановой экономике Казахстану отводилась роль сырьевой базы. Здесь работали гигантские промышленные комплексы, велись научные разработки в металлургической области, обеспечивались прорывы в зоне рискованного земледелия. Но у страны абсолютно не было собственного опыта в подготовке кадров в области дипломатии, государственного менеджмента, высокоинтеллектуальной медицины. Поэтому и необходим был подход к реформированию, сравнимый с плановой остановкой сердца, иначе весь организм мог попросту погибнуть.



«У нашей страны, бывшей час­ти большой империи, отсутствовал целый ряд кадров, потому что эти функции выполнял центр, – рассказывает генеральный директор BTS Education, президент АО «Центр международных программ» (2010–2013) Саясат Нурбек. – Не было целого блока компетенций. И в этой ситуации имелось только два выхода: первый, он быстрый, но не стратегический – нанимать кад­ры из-за рубежа. А второй путь, он более болезненный – воспитывать собственные кад­ры».



История и выводы каждого героя фильма, посвященного прог­рамме «Болашак», складываются в прочную доказательную базу высокой эффективности этой идеи, давшей системный стимул для становления науки и экономики молодой страны.



Вообще ничто так хорошо не иллюстрирует общую концепцию в раскрытии темы, как личные истории каждого участника большого проекта. И авторы фильма умело прибегают к этому приему, рассказывая о стратегической важности программы «Болашак» на примере ее ключевого значения в жизни выпускников.





Для многих из них возможность учиться в зарубежном вузе стала решающей, они с благодарностью относятся к тому кредиту доверия, что предоставила им страна, а это, согласитесь, лучший стимул в честном служении своему делу. Очень многие выпускники прог­раммы отмечали судьбоносность встречи с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, говорили о том, что наставления Елбасы, его поддержка и внимание к жизненным обстоятельствам студентов воодушевляли молодых людей, жаждущих перемен, новых знаний и открывшихся возможностей после падения железного занавеса.



Один из видных бизнесменов Казахстана, а в прошлом обычный советский студент Тимур Исатаев стал одним из тех, кто получил поддержку Елбасы до того, как появилась программа «Болашак». И можно сказать, с таких, как он, и стартовала программа подготовки кадров. История Тимура Исатаева началась с того, что он получил приглашение на обучение в Йельский университет. Но чтобы воспользоваться им, нужно было преодолеть немало материальных и ментальных преград, и мечта юноши об учебе в одном из престижных университетов мира могла бы и не исполниться, если б не личное вмешательство Нурсултана Назарбаева.



«Йельский университет принял меня с щедрым пакетом, они предоставляли стипендию, которая покрывает стоимость образования, но требовали, чтобы у меня на руках было 10 тысяч долларов, – вспоминает Тимур Исатаев. – Где двадцатилетнему человеку найти такие деньги в 1991 году? Я был в полной растерянности, а моя мама воодушевила: «Слушай, я слышала выступление нашего Президента, в котором он сказал, что будет поддерживать молодых студентов, их дальнейшее образование за рубежом. Почему бы тебе не написать ему письмо?»



Я внял ее совету, и вскоре у нас дома раздался телефонный звонок с приглашением на встречу с Нурсултаном Абишевичем. Представляете?! Он сказал, что готов поддерживать образование молодых специалистов, готов всячески нам помогать при одном условии, что после завершения учебы мы будем работать в интересах Казах­стана. И я, конечно, согласился!»



Однако для вылета в США нужно было добраться сначала до Москвы. Только там выдавали визу. И выпало это время на период хаоса. Как раз в эти дни отгремел государственный переворот ГКЧП.



«Американское посольство находится прямо возле того мес­та, где погиб человек под танками. Вот в таком политическом бэкграунде я пытался лететь в Америку, – вспоминает Тимур Исатаев. – Отстоял в очереди за билетом около двух суток. Захожу в вожделенную кассу «Аэрофлота», а мне говорят: «Молодой человек, билеты в Америку проданы на год вперед». Я был просто разбит. И тут пришла мысль обратиться в Представительство Казахстана. Когда произнес, что лечу учиться, можно сказать, с благословения Нурсултана Назарбаева, работник дипломатического ведомства на бланке Совета министров СССР написал ходатайство о выделении мне билета. Я подошел к тому же окошку в «Аэрофлоте», и что вы думаете, билет нашелся в тот же вечер».



Из этих простых историй складывалась независимость страны. Сначала единицы, потом сотни молодых людей отправлялись за рубеж постигать передовой опыт.

Для Снежаны Поповой, занимающей сегодня должность коррдинатора проектов в Представительстве Европейского сою­за в РК, все начиналось в конце 1993 года. Тогда она училась в Восточно-Казахстанском государственном университете в Усть-Каменогорске на факультете иностранных языков. Этапы конкурса на премию «Болашак» проходили в общей сложности четыре месяца, те, кто преодолел областной тур, были приглашены в Алматы.



«Было ощущение, что, наверное, будет какой-то подвох, вот я сейчас поеду в Алматы, и там мне скажут: «Извините, ошибочка вышла. Другой человек поедет», – вспоминает она. – Не то чтобы я в свои силы не верила, но было недостаточно веры в то, что все будет по-честному. Но все мои сомнения развеялись, когда я увидела результаты отбора. И тогда, еще в юном возрасте, благодаря прог­рамме «Болашак» я поняла, что если человек верит в себя и четко знает, чего он хочет, прилагает максимум усилий для достижения этой цели, то все возможно».



Авторы фильма отмечают, что программа «Болашак» никогда не была статичной. Развивалась динамично в соответствии с потребностями, которые возникали перед государством на разных этапах.



«В первое десятилетие ежегодно отправлялось ограниченное количество отобранных стипендиантов, приоритет отдавался подготовке специалис­тов в сфере государственного управления, финансов, аудита, юриспруденции, – рассказывает героиня фильма – президент АО «Центр международных прог­рамм» Айнур Карбозова. – В 2005 году основатель стипендии Первый Президент – Елбасы принял историческое решение по увеличению количества выдаваемых стипендий до 3 тысяч».



И это был очень важный идео­логический момент – дать возможность большему количеству наших граждан осуществить заветную мечту, ту, которую бы их родители никогда не смогли претворить в жизнь – учиться в топовых вузах мира. Это было немыслимое достижение для молодой страны и каждого казахстанца. Потом начался большой третий этап, когда необходимо было готовить кадры для более узких направлений экономики. Сейчас программа «Болашак» закрывает нишевые, точечные задачи по подготовке специа­листов для инновационной, прорывной экономики.



«Чем отличается «Болашак» сейчас? Это усиление требований к претенденту в области знания государственного языка, – делится Айнур Карбозова. – Важное изменение – введение новой льготной категории стипендиатов – это претенденты из сельской местности. Те, кто по этой категории успешно проходит конкурсный отбор, имеют возможность пройти предварительную языковую подготовку до 6 месяцев на территории Рес­публики Казахстан до академического обучения. И конечно же, самое главное изменение – полная автоматизация приема документов и конкурсного отбора, что позволяет минимизировать все возможные риски, связанные с человеческим фактором».



Программа подготовки кад­ров всегда была в поле зрения Первого Президента Нурсултана Назарбаева. И многие герои фильма, посвященного программе «Болашак», говорят, что этот поколенческий проект стал возможен только благодаря политической воле Елбасы.



«Одно из самых сильных качеств Нурсултана Абишевича – умение найти нужные кадры, замотивировать, сбалансировать их интересы с потребнос­тями страны. Это искусство, – считает Саясат Нурбек. – Чтобы умело формировать кадровый пул, нужен природный талант. Чувствовать человека, понимать, кто на что способен, как поведет себя в той или иной ситуации. Я считаю, что на первых этапах развития страны эти качества Елбасы сыграли решающую роль в создании кадрового потенциа­ла нового формата».



Сегодня благодаря программе «Болашак» в Казахстане сформирован пул специалистов международного уровня. Это новый опыт и корпоративная культура, новые идеи, навыки, передовые технологии и проекты.



Это важная часть плана Нурсултана Назарбаева по формированию молодого поколения казахстанцев эпохи независимости.



«Программа «Болашак» сыграла в моей жизни решающую роль», – с таких слов одного из ее выпускников начинается документальный фильм, который телеканал «Хабар» посвятил учрежденной Первым Президентом стипендии.Это высказывание справедливо и с точки зрения влияния «Болашака» на развитие страны в целом. Ведь сегодня болашаковцы стали управленческой элитой, продвигающей самые смелые инновационные программы.В киноархиве телеканала «Хабар» насчитывается несколько десятков докумен­тальных картин, посвященных вехам новейшей истории Казахстана.Обращаясь к одной из самых важных инициатив Елбасы Нурсултана ­Назарбаева, авторы фильма дали ей название «Болашак: история, похожая на сказку». Свою задумку кинодокументалисты раскрыли с первых минут фильма, говоря о том, что в начале 90-х годов реализация этой программы ставилась под сомнение многими. Ведь на фоне всеобщей разрухи казалось непрагматичным вкладывать деньги в обучение за рубежом молодых специалистов – тогда, как говорили, были проблемы поважнее.Нечем было платить пенсии и зарплаты, отапливать дома, заполнять полки магазинов. Многие считали, что у Казахстана, только обретшего независимость, нет ни сил, ни времени, ни возможностей вкладываться в долгосрочные проекты развития, фундаментом которых является именно образование.Однако Первый Президент рассудил по-другому и сделал мудрую ставку на наращивание интеллектуального потенциала страны и нации, запустив очень амбициозную, практически не имевшую в мире аналогов стипендиальную программу.Авторы фильма о «Болашаке» задались целью найти ответ на главный вопрос: насколько полно реализован этот стратегический замысел? Дает ли плоды древо знаний, выращенное в суровые годы, полные не только лишений, но и романтики созидания?Документальный кинопроект обращается к хронологии развития событий – на экране возникают кадры, дающие представление о том, в каком трудном положении оказалась страна на заре независимости. Дети за школьными партами, вынуж­денные учиться, не снимая верхней одежды: настолько холодно было в классах из-за нехватки энергоресурсов. Остановившиеся заводы, серые будни городов.В это сложное время, в разгар кризиса и было принято решение об основании программы «Болашак», благодаря которой по задумке ­Нурсултана Назарбаева молодые граждане нашей станы могли бы учиться за рубежом, получать лучшее образование и, вернувшись домой, вносить свой вклад в дальнейшее развитие Казахстана.День рождения стипендии – 5 ноября 1993 года. С тех пор более 14 тыс. казахстанцев стали ее обладателями, свыше 11 тыс. – выпускниками. Более 8 тыс. из них уже отработали свои обязательства перед страной, 3 тыс. молодых специалистов трудятся в различных сферах, закрывая кредит доверия, предоставленный государством.Сфере образования «Болашак» дал более тысячи выпускников, из них свыше 800 человек – практикующие преподаватели. В один календарный год они дают знания 145 тыс. детей. Уже более 50% студентов «Болашака» являются менеджерами среднего и высшего звена. Более 10% выпускников программы основали свои собственные предприятия, тем самым внося весомый вклад в развитие бизнеса.На сегодня 790 болашаковцев работают в сфере медицины. 545 из них занимаются лечением пациентов. Каждый год с помощью специалистов, отучившихся по этой программе, проводится 213 тыс. операций, позволяя казахстанцам получать лучшее лечение у себя на родине.И авторы проекта не случайно обращаются к этой статистике, ведь именно цифры дают понять, насколько стратегически прозорливым было принятое Елбасы решение.«Мне кажется, это очень важный стратегический шаг, поскольку человечес­кий капитал – единственное, что может развивать страну», – в подтверждение этому тезису говорит один из выпускников программы Берик Турсынбек.