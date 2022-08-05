История столетнего особняка

В Семее сохранилось уникальное здание, в котором в начале 1920-х располагалось китайское консульство. По рассказам старожилов, очень часто на балкончике любила отдыхать дочь китайского консула. Защищаясь от палящих лучей полуденного солнца под шелковым зонтом в кружевном платье, она привлекала внимание прохожих и сама наблюдала за горожанами.

Здание китайского консульства построил в 1903 году прошлого века для своей семьи купец второй гильдии Федор Медведев. Соглас­но сохранившимся документам в Центре документации новейшей истории города Семея, Федор Медведев состоял гласным городской думы в 1897–1919 годах. С 1903 года был арендатором винокуренного завода «П. Ф. Плещеев и К».

В декабре 1904 года вместе с сестрой Елизаветой Высоцкой открыл в Семипалатинске торговый дом «Ф. А. Медведев и Е. А. Высоцкая» с размером капитала в 100 тыс. рублей с правом торговли бакалейными и галантерейными товарами, а также обувью и одеждой. По нынешним меркам Медведев был предпринимателем средней руки. И сейчас бы его состояние оценивалось в 25 млн тенге. Торговый дом просуществовал недолго: в 1912 году из-за болезни Федора Антиповича он закрылся.

После революции усадьба Медведевых, где он проживал с супругой Софьей и четырьмя детьми, состояла из одноэтажного дома, конюшни, завозни, курятника, кладовки, навеса на каменных столбах. Все это было построено капитально, из кирпича, крыто железом, и, кроме того, в ограде находился бревенчатый ледник. В начале 1920-х усадьбу изъяли у законных владельцев с формулировкой «как в революционное время» и заняли сначала жильцами, а затем Семипалатинским отделением Госстраха.

В первые послереволюционные годы необходимо было восстановить торговые отношения с Китаем. В августе 1924 года состоялся обмен нотами между полпредом СССР в Китае и МИД Китайской Республики, в которых преду­сматривалось открытие в городах бывшего СССР пяти консульств Китая (Ташкент, Алма-Ата, Семипалатинск, Зайсан, Андижан) и пяти советских консульств в Синьцзяне.

В конце ноября 1924 года в адрес Семипалатинского облисполкома пришло сообщение о подготовке помещения для размещения китайского консула.

«Такой дом должен будет удовлетворять следующим требованиям: особняк в комнат 10, расположенный в центре города на хорошей улице, иметь достаточное количество хозяйственных построек для кухни, конюшни, кладовых и проч. В то же время необходимо, чтобы этот дом облегчал работу органов ОГПУ… Подыскав, таким образом, дом, необходимо создать такие условия, чтобы при надобности его можно было предоставить китайскому консулу в любое время», – гласил текст.

В марте 1925 года в Семипалатинск из Бахтов прибыла делегация для подготовки помещения назначенному китайскому консулу, для встречи которой губисполкомом была создана «специальная комиссия в составе Джантлеуова, Сейдалина и Иванова».

Для размещения генерального консула Китайской Республики было решено отвести здание Госстраха. Консул, не дождавшись ремонта, прибыл в Семипалатинск, и его временно разместили в номерах гостиницы «Казахстан», а контора Госстраха 9 ноября этого же года переехала в двухэтажный каменный особняк на улицу Колыванскую, 48.

Торжественное открытие генерального консульства Китайской Республики в Семипалатинске состоялось 8 января 1926 года.

«В здании консульства гостей приветствовал генеральный консул Китайской Республики Лю-Чан-Бин. Помещение консульства было красиво декорировано национальными флагами виднейших наций. На первом плане под портретами вождей Китайской Республики красовались два перекрещенных флага – красный с серпом и молотом и разноцветный в переходных тонах – национальный флаг Китая», – сообщается в заметке газеты «Прииртышская правда».

С этого дня в Семипалатинске начало свою работу генеральное консульство Китайской Респуб­лики.

В марте 1928 года проездом из Москвы в здании консульства остановился губернатор Тарбагатайского округа Синьцзянской провинции Ли Шоу Чен, а в январе 1929-го в консульстве останавливался генерал-губернатор Ли Джу Мин.

В мае 1929 года произошла смена генеральных консулов: вместо Лю Чин Бина на пост вступил Му Вей Тун, которому в июне 1930 года нарком иностранных дел СССР разрешил ввезти автомобиль для использования в консульских работах в Семипалатинске.

Разрыв советско-китайских дип­ломатических отношений в 1929 году не повлек за собой закрытия советских консульств в Синцзяне и Генконсульства Китая в Семипалатинске. В 1932 году в результате обмена письмами между народным комиссаром иностранных дел СССР и представителем китайской делегации была достигнута договоренность о восстановлении дипломатичес­ких отношений, после чего генконсульство из Семипалатинска перевели в Ташкент, а Ташкентское консульство – в Семипалатинск. Консулом назначили Чжао Го Бина.

В 1947 году советская сторона приняла решение о закрытии консульства из-за незначительного количества китайских граждан в Семипалатинске, и оно прекратило свою работу. 16 февраля 1948 года функции его были переданы Генконсульству Китая в Новосибир­ске, а также частично китайскому генконсульству в Алма-Ате.

В дальнейшем в этом здании размещались обком и горком комсомола, КазИЗО, ясли им. 8 Марта, гороно, и долгое время здесь находился Дом работников просвещения. Сейчас здесь работает филиал партии «AMANAT». В ближайшее время памятник истории и архитектуры планируется отреставрировать. А балкончик с витиеватыми узорами и причудливыми башенками на крыше будет напоминать семейчанам о том, что очень давно Семипалатинск был купеческим городом.