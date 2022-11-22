Историю делают люди!

Именем советского рисовода Ибрая Жахаева названы в Кызылординской области населенные пункты, организации образования, улицы. Местный НИИ рисоводства также носит имя Жахаева. Есть в регионе парки, аллеи, музей Жахаева, и любой старший школьник в Приаралье расскажет вам, кто этот легендарный человек. С трудовых подвигов Ибрая Жахаева начинается слава Кызылординской области как рисового края.

Земляки, жившие в одно время с рисоводом Жахаевым, дали ему уважительное прозвище – академик полей. И те трудовые рекорды, которые ставили на полях в 40–50-е годы Ибрай Жахаев и его соратники, обрабатывавшие рисовые чеки буквально вручную, до сих пор не побиты, хотя у нынешних земледельцев есть и современная техника, и элитные семена, гербициды, удобрения.

Ибрай Жахаев родился в мае 1891 года в ауле № 8 Приречной волости Перовского уезда Сыр-Дарьинской губернии (ныне эта местность – в составе Шиелийского района Кызылординской области) в простой семье из рода таракты племени аргын. Земля в тех местах всегда была благодатная, люди полторы сотни лет возделывают огромные поля бахчи, имеют сенокосные угодья, сажают кукурузу, овощи, рис. Ребенком Ибрай почти наравне с взрослыми работал в поле – лет с десяти косил сено, собирал его в стога. В юности батрачил на местного бая, после сажал для своей семьи огород, сеял просо.

А рисоводство на юге Казах­стана поначалу было «кочевым», именно так обозначают его в справочниках по сельскому хозяйству. Это означает, что рис сеяли только на плоских участках поближе к воде, чтобы не было проблем с поливом. Как только участок истощался, его бросали, обрабатывали новый. Земледельцы кочевали в юртах каждые несколько лет в зависимости от места посадки риса.

Советская власть принесла не слишком много позитивных изменений в жизнь простых людей, началась продразверстка, крестьянам пришлось потуже затянуть пояса. Чтобы не голодать, люди вынуждены были объединяться в небольшие хозяйства или товарищества по обработке земли. В 1929 году по инициативе Ибрая Жахаева в такое товарищество объединились десять бедняцких юрт, которые до этого на небольших участках сеяли просо и бахчевые. Позднее на базе именно этого товарищества был образован колхоз «Қызыл ту», основной специализацией которого стало выращивание риса.

Сажать в промышленных масштабах рис в Приаралье стали в начале 1930-х годов, когда была создана такая примечательная организация, как «Кзыл-Ординское рисовое поле», находившаяся в подчинении у Всесоюзной опытной рисовой станции в Краснодаре (!).

В 30-е годы с Дальнего Востока на юг Казахстана депортировали тысячи корейских семей, и эти люди умели сажать рис, они этим занимались в местах, откуда их выслали, довольно грамотно и продуктивно. После депортации в Кзыл-Ординской на тот момент области для развития рисоводства были созданы корейские колхозы.

Уже через несколько лет, в начале 40-х, были построены Ново-Чиилийская оросительная система и Кызыл-Одинский правобережный канал. Техники у рисоводов практически не было. Сеяли и убирали вручную. Рис связывали в снопы, относили на ток. На току снопы передавались из рук в руки, пока их не опускали в молотилку. Планировку рисовых чеков в то время не делали вообще.

Но сорт, который в тот период возделывали, а назывался он «казак-шала», даже без удобрений давал высокие для того времени урожаи – по 50 центнеров с гектара. Всходы появлялись даже под слоем воды в один метр. Имя автора этого сорта в архивных источниках не сохранилось, его называли тогда «местным», «народным».

Первые в области севообороты – семи- и восьмипольные с обязательным посевом люцерны появились в Шиелийском районе края. Это позволило увеличить урожайность люцерны и риса в три раза. Первые эксперименты отрабатывались на плантациях Ибрая Жахаева. С 1940 года Жахаев был звеньевым колхоза «Қызыл ту» Шиелийского (тогда Чиилийского) района. Урожаи снимались по тем временам рекордные.

Двадцать жителей района тогда стали Героями Социалистического Труда, а Ибрай Жахаев и еще один прославленный рисовод, Ким Ман Сам, – еще и лау­реатами Сталинской премии.

В 1940 году среди передовиков колхоза возникла одна из форм социалистического движения, которая стала называться «жахаевской». Количество жахаевцев росло, в разные годы ими стали Герои Социалистического Труда У. Алтайбаева, К. Бодеев, З. Ержанова, С. Жумабекова, Ш. Казанбаева, Б. Мустафаева.

В годы Великой Отечественной войны Жахаев получал по 80–90 центнеров риса с гектара. А в 1949-м собрал по 172 центнера с гектара и установил мировой рекорд. В 1950 году, несмотря на возраст, аксакал обучал молодых дехкан, открыл республиканскую школу рисоводов.

Те годы для Кызылординской области в истории рисоводства стали звездными. Крестьяне уже имели достаточно техники, не было проблем с семенами, поскольку ученые Кызылординского рисового поля (ныне ТОО «НИИ рисоводства») полностью обеспечивали ими все хозяйства. В Кызылорде ежегодно проводились слеты жахаевцев, за высокие достижения рисоводам вручался «Трудовой аттестат Ибрая Жахаева».

В 1964 году Ибрай Жахаев обратился с призывом: «Молодежь! Вас ждут серебряные рисовые поля!» Развернулась целая кампания, в которой приняла участие не только сельская, но и городская молодежь. Продолжалась она несколько десятилетий. Ежегодно с центральной площади Кызылорды с транспарантами и плакатами «Под парусами жахаевского движения!» уходили на уборку риса отряды студентов.

Молодые рисоводы собирали высокие урожаи. В 1984 году звено Т. Искакова из совхоза имени XV съезда КПСС Жанакорганского района собрало по 108 центнеров риса с гектара. В совхозе имени Ленинского комсомола Казах­стана Жалагашского района звено К. Амреева – по 102,4 центнера, в совхозе имени Ильича Теренозекского района звено Б. Арзымбетовой – по 101,3 центнера и в совхозе Мадениет Жалагашского района звено депутата Верховного Совета СССР А. Балгабаевой – по 101,2 цент­нера. Всего же в 1981–1985 годах Кызылординская область сдала государству 1 473 000 тонн риса.

В 90-е годы рисоводство, как и многие сферы экономики, испытывало трудности, но потом пошло на подъем, и сегодня в Кызылординской области делается все, чтобы поддержать его, поставить на новый уровень.

Учеными ТОО «НИИ рисоводства» разработаны новые схемы для производства риса, мелиорации засоленных земель рисовых систем, создаются новые сорта злака. В области действуют семеноводческие хозяйства, крестьяне ежегодно получают субсидии, приобретают технику. И время высоких урожаев возвращается, хотя жахаевские рекорды до сих пор не побиты.

Несмотря на маловодье на реке Сырдарье, а рисоводство – это орошаемое земледелие, делается все, чтобы не потерять этот сегмент АПК.

– Наша область покрывает 90% потребности страны в рисе, – отметил недавно на празднике урожая аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. – Мы ежегодно экспортируем 100 тысяч тонн данной культуры. На переговорах между странами, расположенными в верховьях Сырдарьи, при поддержке Главы нашего государства достигнута договоренность об увеличении объемов поступления воды в реку в сравнении с прошлогодним уровнем. Кроме того, учитывая пожелания аграриев, по указанию Президента в этом году мы оставили 78,6 гектара посевных площадей риса, несмотря на то, что ранее планировалось сократить посевы риса в регионе.

Особо следует отметить труд работников товариществ с ограниченной ответственностью «Актобе и К», «Жанажол», «Абзал и К», «Магжан и К», «Акжарма и К», «Акжарма-1», получивших нынче, несмотря на сложную ситуацию, более 70 центнеров риса с гектара. И в планах на следующий год – улучшить показатели. Ведь продовольственная безопас­ность страны и наращивание экс­портного потенциала – одна из главных задач экономического развития края.