Итальянского футболиста дисквалифицировали за игры на ставках

Итальянская федерация футбола дисквалифицировала полузащитника английского «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали на 10 месяцев за ставки, сообщает спортивный портал championat.com со ссылкой на издание Football Italia
По информации источника, итальянский хавбек ставил на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб. Он признался, что сейчас у него долги на три миллиона евро. Кредиторы в какой-то момент угрожали футболисту, обещав сломать ноги.
Из-за дисквалификации итальянец пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024, если сборная Италии сможет пройти квалификацию.
Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.
Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.