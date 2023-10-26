Итальянского футболиста дисквалифицировали за игры на ставках

Итальянская федерация футбола дисквалифицировала полузащитника английского «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали на 10 месяцев за ставки, сообщает спортивный портал championat.com со ссылкой на издание Football Italia

Фото: news.sky.com

По информации источника, итальянский хавбек ставил на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб. Он признался, что сейчас у него долги на три миллиона евро. Кредиторы в какой-то момент угрожали футболисту, обещав сломать ноги.

Из-за дисквалификации итальянец пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024, если сборная Италии сможет пройти квалификацию.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.