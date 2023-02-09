Итоги выдвижения кандидатов на выборы в Мажилис и маслихаты подвели в ЦИК

Вчера во всех регионах Казахстана завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Центральная избирательная комиссия РК допустила к выборам все 7 политических партий.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров напомнил, что Мажилис состоит из 98 депутатов, 69 из которых избираются по партийным спискам, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам.

«Для участия в выборах в Мажилис все 7 политических партий представили в ЦИК свои списки, в которые включены 283 кандидата», – проинформировал спикер.

В разрезе политических партий статистика выдвижения выглядит следующим образом:

- Народная партия Казахстана (НПК) представила на регистрацию список из 52 кандидатов;

- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 54 кандидата;

- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – 19 кандидатов;

- Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 18 кандидатов;

- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 25 кандидатов;

- партия Respublica – 25 кандидатов;

- партия AMANAT – 90 кандидатов.

«Политическими партиями документы представлены в полном соответствии с требованием Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан». В каждом партийном списке количество представителей трех категорий – женщин, молодежи, лиц с инвалидностью – по совокупности составляет не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. В настоящее время ЦИК направлены запросы в уполномоченные госорганы на установление соответствия лиц, включенных в партийные списки, требованиям Конституции и закона о выборах», – отметил Константин Петров.

Он также сообщил, что Центризбирком образовал 29 мажоритарных одномандатных территориальных избирательных округов.

«По состоянию на вечер вчерашнего дня, когда закрылось выдвижение, всего было выдвинуто 609 кандидатов… 79 кандидатов выдвинуто семью политическими партиями. Все политические партии в той или иной степени поучаствовали в выдвижении на одномандатные округа, 5 кандидатов выдвинуты четырьмя общественными объединениями, подавляющее большинство – 525 кандидатов или 86,21% – это самовыдвиженцы», – сообщил зампред ЦИК.

По маслихатам статистика выглядит следующим образом: всего в 223 маслихатах – 3 415 мандатов. В том числе 668 – в 20 областных, городов республиканского значения и столицы маслихатах, 617 – это городские, 2 130 – районные депутаты маслихатов.

«По выборам депутатов областных, городских и республиканского значения и столицы маслихатов половина депутатов будет избрана по партийным спискам и половина – по одномандатным мажоритарным округам. На уровне городских и районных маслихатов все округа мажоритарные.

В разрезе партийных списков статистика выглядит так: 6 политических партий выдвинули в той или иной степени партийные списки во всех 20 регионах, за исключением ОСДП. В разрезе партий статистика выглядит так: «Ақ жол» – 200 кандидатов во всех регионах, Аманат – 699 кандидатов в 20 регионах, «Ауыл» – 136 кандидатов во всех регионах, «Байтақ» – 93 кандидата в 19 регионах, ОСДП кандидатур в партийные списки не выдвигала, Народная партия Казахстана – 182 кандидата по 20 регионам, Respublica – 161 кандидат по 20 регионам», – озвучил цифры Константин Петров.

В разрезе одномандатных округов статистика выглядит следующим образом: всего выдвинулось 1 720 кандидатов по выборам депутатов областного маслихата, по выборам кандидатов городских и районных маслихатов – 10 124 кандидата.