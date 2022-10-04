Итоги XXIV фестиваля языков народа Казахстана подвели в Астане

С 5 по 30 сентября текущего года столичное Управление по развитию языков и архивного дела проводило городской фестиваль языков народа Казахстана. Накануне подвели итоги мероприятия, передает официальный сайт акимата Астаны.

Фестиваль начался с церемонии возложения цветов к памятнику деятелям Алаш, расположенному на Аллее писателей, в день рождения учителя казахского народа Ахмета Байтурсынова.

Исполняется 5 лет с тех пор, как 5 сентября был установлен Днем языков народа Казахстана по случаю дня рождения тюрколога, публициста, педагога, переводчика Алаш Арысы, боровшегося за судьбу и язык казахского народа, общественного деятеля, ученого, основавшего казахский алфавит. В этом году 150-летие А. Байтурсынова отмечается на уровне ЮНЕСКО.

В рамках празднования юбилея в Астане в целях пропаганды творчества Байтурсынова проведено более 500 мероприятий, таких как конференции, семинары, круглые столы, тренинги, встречи, челлендж в социальной сети, способствующие повышению статуса казахского языка, пропаганде государственного языка среди других национальностей, укреплению дружбы и единства между народами Казахстана. В сфере образования, культуры, спорта в государственных учреждениях и организациях организованы конкурсы, встречи, заседания за «круглым столом», открытые уроки. Всего проведено более 300 мероприятий.

В рамках XXIV городского фестиваля языков народа Казахстана Управлением были организованы республиканский конкурс мобилографов, домбра party, соревнования по национальным играм «Ханталапай», парад казахских песен в общественном транспорте «Ауылдың алты ауызы», круглый стол с участием успешных предпринимателей на тему «Қазақ тілі – кәсіп тілі», «Қара, оқы», караоке на казахском языке, для детей «Әжемнің ертегісі», мотивационная встреча с молодежью других национальностей, свободно владеющих казахским языком, под названием «Өзге тілдің бәрін біл...», телевизионное ток-шоу на тему «Трендтегі тіл», трехдневная выставка книг на казахском языке, интеллектуальная игра «IQAS» қазақша куиз» среди государственных служащих, городской конкурс ораторского искусства среди учащихся 9-11 классов «Шешендік өнер – рухани қазына».

На закрытии XXIV городского фестиваля языков народа Казахстана были подведены итоги вышеуказанных мероприятий и награждены победители. Выступили заслуженные деятели культуры Республики Казахстан и известные медийные личности.

В рамках фестиваля были разработаны и распространены небольшие словарные буклеты. В дальнейшем электронная и бумажная версии буклета будет отправлена всем предпринимателям.