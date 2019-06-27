Из Арыси вывезено более 5 700 фрагментов боеприпасов

Общество
Министерством обороны продолжается работа по ликвидации последствий ЧС в городе Арыси, передает Kazpravda.kz.   

В настоящее время в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия задействовано более 2400 личного состава и около 200 единиц техники.

Для осуществления правопорядка и прикрытия проселочных дорог от Вооруженных сил выставлено 12 постов, на которые привлечены более 100 военнослужащих, патрулирование города осуществляется с использованием БКМ "Арлан".

Поиск и сплошная очистка территории города, железной дороги в радиусе 20 км от очага осуществляется инженерно-саперными частями и подразделениями ВС РК, всего привлечено около 550 человек, состоящих из 55 групп разминирования и 2-х подрывных групп. Также совместно с ними задействованы подразделения от военной полиции – 10 кинологических групп.

На сегодняшний день обнаружено и вывезено более 5 700 фрагментов боеприпасов.

Продолжается использование БПЛА с помощью, которых ведется воздушная разведка, мониторинг территории арсенала и прилегающей местности, информация с них передается в оперативный штаб по ЧС. За весь период выполнено более 13 вылетов.



Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арысь Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе. Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва.

Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль. Началась эвакуация жителей. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

Позднее появилось сообщение о том, что все пропавшие дети из Арыси найдены и переданы родителям.

Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыси.

Контакты и реквизиты, для желающих оказать помощь пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за сплоченность после ЧП в Арыси.

МВД опубликовало видеоролик о чрезвычайной ситуации в Арыси.

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