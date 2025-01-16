Из города – в село

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В 2024 году 87 западноказахстанских семей, или 436 человек, сменили городскую прописку на сельскую.

предоставлено пресс-службой акимата Казталовского района

Пилотный проект «Из города – в село», запущенный по инициативе акима области Наримана Турегалиева, направлен на решение как экономических задач региона, так и социальных проблем граждан через возрождение сел. Он предполагает устранение дефицита рабочей силы в сельской местности, обеспечение устойчивого развития сельских территорий, агропромышленного комплекса, помощь горожанам, не имеющим своего жилья и постоянной работы. Особое внимание уделяется молодым семьям. В проекте, рассчитанном на 2024–2026 годы, предусмотрены меры господдержки, в частности, по развитию занятости и предпринимательства.

К переселению определено 57 сел региона, девять из них – в Казталовском районе. Всего с момента запуска программы в район переехали 19 семей. В их числе и молодая семья Жумагали Джакупова и Жанаргуль Нухановой. Для Жумагали участие в проекте стало, по сути, возвращением на малую родину.

– Я родился в селе Ажибай Казталовского района, – рассказывает Жумагали. – В 2010 году окончил школу, с того времени жил в Уральске, работал разнорабочим. Жанаргуль – из Жангалинского района. Мы познакомились в Уральске, поженились. Больше 12 лет жили на съемных квартирах. О проекте я узнал из соцсетей, позвонил по указанному телефону, позже получил консультацию в проектном офисе. Оценив условия, мы решились на переезд в село. Нам предложили несколько вариантов. Выбрали село Копкутир Болашакского сельского округа Казталовского района. Село хоть и небольшое, но здесь есть все необходимое: школа, детский сад, медпункт, клуб, обустроены игровые и спортивные площадки. Мы въехали в новый дом, который я сам выбрал на этапе его строительства. Знаю, что в следующем году тоже будет строиться жилье. Так что село растет и развивается. Но главное для нас – иметь собственное жилье. В городе за съемную квартиру нам приходилось платить 150 тысяч тенге в месяц, сейчас коммунальные платежи выходят чуть больше 12 тысяч.

Новоселье семья отметила осенью прошлого года. Старший сын Жумагали и Жанаргуль – школьник, средний – посещает детсад. Глава семьи работает оператором котельной в школе. Супруга – в декрете с годовалыми дочками-близняшкамии. На ней – дом и хозяйство. По сертификату, полученному в рамках проекта, приобрели корову, шесть баранов и четыре козы. Весной на приусадебном участке планируют высадить небольшой огород.

Как отметили в акимате Казталовского района, благодаря проекту численность жителей уже увеличилась на 108 человек. Все 19 семей обеспечены постоянным жильем. Взрослые получили работу, 38 детей устроены в школу, 32 ребенка – в дошкольные организации, один стал студентом колледжа. Из переехавших есть те, кто намерен в ближайшее время при господдержке организовать собственное дело.

#село #проект #новоселье #Из города – в село

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