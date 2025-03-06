Из каких стран импортирует Казахстан цветы

За год цветы ввезли в РК из 53 стран мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За период с января по декабрь прошлого года Казахстан импортировал 12,3 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов на общую сумму 93,5 млн долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Для сравнения, в 2023 году стоимость импорта цветов составила более 61,2 млн долларов (8,2 тыс. тонн).

Цветы были ввезены в Казахстан из 53 стран мира, преимущественно из Европы, Южной Америки и Африки.

Крупнейшими поставщиками цветов в 2024 году стали: Эквадор - 6,4 тыс. тонн, Нидерланды - 2,3 тыс. тонны, Китай - 1,1 тыс. тонн, Колумбия - 978 тонн и Кения - 975 тонн.

Отметим, что за указанный период Казахстан экспортировал в страны СНГ 1,5 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов для букетов.