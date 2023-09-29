Из кандидатов в лауреаты Свежий выпуск 29 сентября 2023 г. 5:50 49 Александр Бри Комиссия по присуждению госпремий имени аль-Фараби и имени А. Байтурсынулы завершила рассмотрение работ кандидатов. Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы. Всего на соискание государственных премий было выдвинуто 13 работ. После предварительного отбора на второй этап прошли восемь работ. По итогам рассмотрения работ и заслушивания результатов государственной научно-технической экспертизы комиссией выработаны соответствующие рекомендации. Указанные премии являются высшим признанием заслуг деятелей науки и техники и присуждаются за научные открытия, монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и⁄или новое направление в одной области знаний, разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, а также результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающие решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности страны. #Образование #наука #лауреаты #госпремии