Из кандидатов в лауреаты

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Александр Бри

Комиссия по присуждению госпремий имени аль-Фараби и имени А. Байтурсынулы завершила рассмотрение работ кандидатов.

Под председательством Государственного советника РК ­Ерлана ­Карина состоялось заключительное заседание Комиссии по присуж­дению Государственных премий Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

Всего на соискание государственных премий было выдвинуто 13 работ. После предварительного отбора на второй этап прошли восемь работ.

По итогам рассмотрения работ и заслушивания результатов государственной научно-технической экспертизы комиссией выработаны соответствующие рекомендации.

Указанные премии являются высшим признанием заслуг дея­телей науки и техники и присуж­даются за научные открытия, монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и⁄или новое направление в одной области знаний, разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, а также результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающие решение прио­ритетных социально-экономи­ческих задач и рост конкурентоспособности страны.

#Образование #наука #лауреаты #госпремии

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