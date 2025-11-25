Из казармы в кампус

Служу отечеству!
37
Айман Аманжолова
корреспондент

11 гвардейцев  Павлодарской части поступили в топ-вузы по программе «Срочник 2.0», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В воинской части 5512 этой осенью случилось то, что многие уже называют маленькой революцией: 11 солдат срочной службы получили образовательные гранты и отправятся учиться в топовые университеты Казахстана. Для ребят, которые ещё вчера маршировали на плацу, а уже завтра будут сидеть в университетских аудиториях, это - не просто новость, а начало новой жизни.

Программа «Срочник 2.0» - это не про привычное «отслужил и забыл». Это про то, как военная форма может стать трамплином для большой карьеры. Умная система анализа данных работает почти как современный рекрутер в IT-компании. Она автоматически изучает десятки параметров каждого солдата: выносливость и боевую подготовку, дисциплину и способность соблюдать режим дня, стрессоустойчивость и психологический баланс, достижения и инициативность, проявленные на службе.

Каждый солдат - как открытая книга, и программа видит даже то, что порой скрыто от командиров: стремление, амбиции, потенциал. 

Комиссия — как наблюдательный совет, вузы — как инвесторы. После цифрового анализа подключается экспертная комиссия. Она изучает результаты, формирует рекомендации и отправляет их в университеты. Дальше — почти как в стартап-инкубаторе: вузы сами решают, в кого «инвестировать» грантами. Для участников действует впечатляющая квота — 25% от годового набора. Каждый солдат может отправить заявки сразу в три разных университета. Шансы? В разы выше, чем в обычной приёмной кампании.

Плюс ко всему — военная кафедра без конкурса. Тем, кто решил, что хочет остаться в системе и двигаться по силовой или государственной линии, программа предлагает ещё один бонус — обучение на военной кафедре без конкурса. По сути, это фаст-трек в офицерский резерв.

Куда попадут новые студенты? В список вошли флагманы образования

География выбора впечатляет: от технических и аграрных направлений до военных и спортивных вузов. Среди них:

Казахская академия спорта и туризма

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева

Казахстанско-Британский технический университет

Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

Алматинский технологический университет.

Каждый солдат выбрал свой путь: кто-то стремится в инженерные лаборатории, кто-то видит себя в IT, а кто-то мечтает связать жизнь с военным делом или государственным управлением.

Границы между казармой и кампусом стерлись: где-то в Павлодаре снимают форму на выход, а в Алматы или Астане уже готовят для них студенческие билеты.

Программа «Срочник 2.0» показывает: армия может быть не паузой в жизни, а мощным стартом.

Это — шанс увидеть свои возможности по-новому.

Это — социальный лифт, который действительно работает.

Это — начало большого пути для тех, кто вчера охранял Родину, а завтра будет строить её будущее.

И, возможно, совсем скоро эти 11 солдат станут первыми героями новой истории — истории, где служба вдохновляет, открывает двери и меняет судьбы.

#университет #Нацгвардия

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
В Атырау откроется хоккейная академия
Уберегла от смертельной опасности
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Стена – не место для рекламы
Не выходи на тонкий лед!
Путевка в Гранд-финал
Шанс на жизнь
За превышение наценки придется отвечать
Нет границ у творчества
Первые в Центральной Азии
Кукуруза полностью убрана
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Получил поддержку у акима
Новый центр мировой металлургии
Соединить технологии, разум и сердце
Аксакалы сажают деревья
Потребитель, защищайся!
Цифровые сервисы для АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Запущен завод по переработке мяса птицы
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Факультету Национальной гвардии в НУО - 15 лет
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Қалқан»: свыше 3 500 номеров истории, мужества и служения …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]