Свежий выпуск Из поколения в поколение Максим ПАК, предприниматель, председатель «Корейского общественного объединения ЗКО»

Он посвящался общенациональной патриотической идее Лидера нации «Мәңгiлiк Ел», которая объединила людей разных этносов и всех возрастов. Казахстанцы еще раз во весь голос заявили о том, что готовы подтвердить свою любовь к Родине реальными делами и созидательным трудом. Она должна быть деятельной, а не назывной. Именно на это направлена работа нашего объединения. Первостепенной задачей мы считаем воспитание истинного патриотизма. А вот формы его проявления могут быть самыми разнообразными.

У нас в Приуралье, являющемся приграничным регионом, создан и сохраняется благоприят­ный инвестиционный климат. Отсюда – постоянный интерес к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы заключили предварительные договоренности с предпринимателями из Южной Кореи о строительстве в Уральске центра корейской медицины, пятизвездочного отеля, линии по сборке теплиц. Пригодится и опыт корейских овощеводов, которые в этой отрасли сельского хозяйства добиваются значительных успехов.

Широкую поддержку в нашей области получил социально-благотворительный проект «Взгляд в будущее», посвященный 20-летию АНК. При содействии нашего объединения в офисе инвалидов-колясочников «Арба» открылся массажный кабинет. Его финансирует предприниматель, генеральный директор компании «Монтажтехсервис» Булат Сарсенов, а обучающий мастер-класс для людей с ограниченными возможностями провел доктор нетрадиционной медицины Виталий Ан. Получены первые квоты для лечения западноказахстанцев в центре репродуктивного здоровья Сеула. Уверен, что в народной дипломатии АНК еще есть резервы, которые следует использовать с наибольшей эффективностью и пользой для нашей страны.

Еще одна важная задача, обсуждавшаяся в рамках форума, – формирование казахстанской идентичности. Накануне 75-летия депортации дальневосточных корейцев в Уральске был открыт монумент благодарности казахскому народу. Две руки, бережно поддерживающие сердце, символизируют гостеприимство и радушие принявшей их казахстанской земли. Эстафета этой благодарности передается из поколения в поколение.

Возвратившись из Астаны, я рассказал о своих впечатлениях на встречах с молодежью, руководителями этнокультурных объединений, в интервью на радио «Аксай». На форуме очень верно отмечалось, что ценности «Мәңгiлiк Ел» – это духовная основа Нации Единого Будущего и общая стратегическая цель. С ней мы сверяем наши сегодняшние дела и планы на перспективу.



