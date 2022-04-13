Из-за размыва плотины водохранилища в России может подтопить село в ЗКО

Из-за размыва плотины водохранилища в Оренбургской области возникла вероятность подтопления одного из сел Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

12 апреля в 16:40 от центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Оренбургской области поступило сообщение о размыве плотины на водохранилище в поселке Пустобаево Ташлинского района Оренбургской области России. Объем воды в водохранилище составляет порядка 8 млн кубометров, ширина размыва плотины – 7-8 метров.

Вода попадает в реку Елтышевка, по руслу которой в Западно-Казахстанской области расположено село Чинарево. В населенном пункте имеются школа, медпункт, пограничная застава, 82 дома. Число жителей – 223 человека.

Проведено оповещение населения. В 19:27 в Чинарево прибыли силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, задействованы работники и техника местных исполнительных органов, пограничного отделения «Мукатай» Погранслужбы КНБ Казахстана, частных компаний.

По состоянию на 19:40 часов угрозы населенному пункту не было.

В случае возникновения угрозы подтопления поселка, население будет эвакуировано в сельский дом культуры в село Январцево.

В ДЧС ЗКО открыт телефон горячей линии: 55 40 88.