Подготовка к республиканскому референдуму в Казахстане вступила в завершающую стадию. Центральная комиссия референдума провела масштабные инспекционные поездки по всей стране, охватив 17 областей, города республиканского значения и столицу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечает председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров, в центре внимания были: готовность участков, состояние инфраструктуры, организация работы комиссий и меры по обеспечению открытости, законности и прозрачности предстоящего голосования.

«В ходе рабочих визитов особое внимание уделялось доступности участков для всех категорий граждан. На местах проверены условия для людей с инвалидностью: наличие пандусов, специальных кабин для голосования, трафаретов для бюллетеней со шрифтом Брайля, а также информационных стендов, адаптированных для граждан, передвигающихся на инвалидных колясках. Для избирателей с нарушением зрения также подготовлена аудиоверсия проекта новой Конституции на казахском и русском языках», - сказал Нурлан Абдиров.

На совещаниях с участием представителей правоохранительных органов, местных исполнительных органов и территориальных комиссий были рассмотрены ключевые вопросы организационной готовности. Речь шла о бесперебойной работе интернета и электроснабжения, материально-техническом оснащении 10 411 участков, создании условий для участия в голосовании 91 609 граждан с инвалидностью, а также обеспечении безопасности и общественного порядка в день референдума.

«Для граждан, которые в день голосования не смогут проголосовать по месту своей регистрации из-за временного пребывания в другом населенном пункте, предусмотрена возможность получения открепительного удостоверения в порядке, установленном законодательством», - подчеркнул Нурлан Абдиров.

Параллельно по всей стране развернута широкая информационно-разъяснительная работа. Граждан информируют о ходе подготовки и порядке проведения референдума через различные каналы связи, в том числе с использованием цифровых сервисов. Узнать свой участок для голосования можно через приложение eGovMobile, приложения банков второго уровня KaspiBank и Halyk Bank, а также через SMS-уведомления операторов связи. Дополнительно запущен сервис «Найдите свой избирательный участок для голосования по ИИН». Уточнить информацию также можно через call-центры акиматов по месту жительства.

«Отдельное внимание в рамках инспекционных поездок было уделено подготовке членов комиссий. Обучение организовано по каскадной модели: после подготовки членов территориальных комиссий в очном и дистанционном форматах проведены семинары для председателей, заместителей председателей и секретарей участковых комиссий. В ходе поездок представители Центральной комиссии референдума дополнительно провели обучающие семинары для более чем 3 тысяч членов комиссий и организовали контрольное тестирование для оценки уровня знаний», - отметил председатель ЦКР РК.

Практическая часть обучения была построена на разборе реальных кейсов, с которыми комиссии могут столкнуться в день голосования. Участники отрабатывали алгоритмы работы со списками граждан, открепительными удостоверениями, обращениями избирателей и другими ключевыми процедурными вопросами.

Одновременно в регионах продолжается адресное информирование населения. Жителям 90 городов и 195 районов вручаются именные пригласительные билеты с QR-кодом, содержащим основную информацию о референдуме.

Подготовку и проведение референдума обеспечивают Центральная избирательная комиссия, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, 247 территориальных комиссий референдума, в составе которых 1 729 членов, а также 10 411 участковых комиссий. Всего в организацию и проведение референдума вовлечены 10 658 территориальных и участковых комиссий, объединяющих 71 030 специалистов.

Таким образом, регионы Казахстана подходят к республиканскому референдуму в условиях полной организационной готовности. Проверка инфраструктуры, обучение комиссий, развитие цифровых сервисов и меры по обеспечению доступности голосования формируют основу для прозрачного и качественного проведения республиканского референдума.