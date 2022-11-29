Избирательная кампания началась

Вопрос об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов депутатов Сената Парламента РК рассматривался на заседании Центральной избирательной комиссии под председательством Нурлана Абдирова.

Открывая заседание, председатель ЦИК отметил, что в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената, избранных в 2017 году Указом Президента РК, очередные выборы назначены на 14 января 2023 года.

Согласно Конституции РК, Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города респуб­ликанского значения и столицы. Срок полномочий депутатов палаты составляет шесть лет, при этом половина переизбирается каждые три года.

Таким образом, 14 января в 20 регионах республики предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны.

Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые в свою очередь избираются граж­данами Республики Казахстан на всеобщих выборах.

Организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента руководит Центральная избирательная комиссия. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов Парламента в регионах.

Об основных этапах нынешней избирательной кампании на заседании рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Так, выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 29 ноября, и заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня проведения выборов – 14 декабря 2022 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения.

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет. Кандидат должен обладать активным избирательным правом.

Не может быть кандидатом в сенаторы Казахстана лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также чья вина в совершении коррупционного преступления и нарушения признана судом.

Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы, но не более чем 25% голосов выборщиков от одного маслихата.

Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18 часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов, то есть в 18.00 24 декабря 2022 года.

Регистрацию кандидатов осуществляют региональные избирательные комиссии при наличии решения областного, городского или районного маслихата о выдвижении кандидата в депутаты (в случае выдвижения маслихатом); заявления кандидата о согласии баллотироваться; протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата; биографических данных кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса в сумме 900 000 тенге.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов – после 18 часов 24 декабря 2022 года и заканчивается в полночь по местному времени дня, предшест­вующего дню голосования, – в 00.00 часов 13 января 2023 года.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования. Соответствую­щий протокол оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в ЦИК не более чем в двухдневный срок со дня выборов.

– Таким образом, в целом кампания продлится с 28 ноября 2022 года до 14 января 2023 года. Период выдвижения составляет 16 дней, период регистрации – до 26 дней, предвыборная агитация продлится 19 дней. День тишины – 13 января. День голосования – 14 января. В течение 7 дней, то есть не позднее 20 января, Центральная избирательная комиссия установит результаты выборов и опубликует итоги в СМИ, – резюмировал Константин Петров.

По итогам заседания было принято постановление ЦИК РК об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года.